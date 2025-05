Γάζα: Λύγισε ο Παλαιστίνιος πρέσβης στον ΟΗΕ

Συγκλονιστική ήταν η στιγμή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όταν ο Παλαιστίνιος πρέσβης Ριγιάντ Μανσούρ, με φωνή σπασμένη από τη συγκίνηση και δάκρυα στα μάτια, περιέγραψε τη δραματική επισιτιστική κρίση που σαρώνει τη Λωρίδα της Γάζας. Η ομιλία του, γεμάτη έντονη συναισθηματική φόρτιση, μετέφερε την αβάσταχτη αγωνία ενός ολόκληρου λαού, με επίκεντρο τα παιδιά – τα πρώτα και πιο αθώα θύματα της λιμοκτονίας που απειλεί χιλιάδες ζωές.

Το Συμβούλιο συνεδρίασε υπό το βάρος της ανθρωπιστικής καταστροφής που εξελίσσεται στον παλαιστινιακό θύλακα, με τη διεθνή κοινότητα να αναζητά άμεσα, ουσιαστικά μέτρα για την αποκατάσταση των διαδρόμων παροχής βοήθειας. Το βίντεο από τη δραματική στιγμή της κατάρρευσης του Μανσούρ κάνει ήδη τον γύρο του κόσμου, αποτελώντας μια σκληρή υπενθύμιση της απόγνωσης που επικρατεί στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, δεν έλειψαν οι εντάσεις. Εκπρόσωποι του Ισραήλ και διεθνών οργανισμών επιδόθηκαν σε σφοδρή φραστική αντιπαράθεση, ανταλλάσσοντας κατηγορίες για τη συνεχιζόμενη πολιορκία και την αδυναμία πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Palestinian UN Ambassador Riyad Mansour broke down in tears during an emotional speech to the UNSC, describing the “unbearable” suffering of children in Gaza. pic.twitter.com/6OPAqMhH4W

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 28, 2025