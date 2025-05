Έλον Μασκ – Τραμπ: Το παρασκήνιο πίσω από το “διαζύγιο”

Την πρώτη του ανοιχτή απόσταση από τον Ντόναλντ Τραμπ έλαβε ο Έλον Μασκ, μετά από μήνες στενής πολιτικής και θεσμικής συνεργασίας με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX ολοκλήρωσε τη σύντομη συμμετοχή του στη διοίκηση ως ειδικός κυβερνητικός σύμβουλος, αποχωρώντας με κριτική διάθεση απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές για τις ομοσπονδιακές δαπάνες. «Καθώς ολοκληρώνεται η περίοδος της συνεισφοράς μου στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κρατικού μηχανισμού, ευχαριστώ τον πρόεδρο για την ευκαιρία», έγραψε στο Χ (πρώην Twitter), υπογραμμίζοντας ότι η πρωτοβουλία DOGE, η «Επιτροπή για την Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα», που συντόνιζε, αποτέλεσε μια σημαντική απόπειρα εκσυγχρονισμού.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο CBS News, ο τόνος ήταν πιο αιχμηρός. Ο Μασκ εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του για τον προϋπολογισμό που προωθεί ο Τραμπ, τονίζοντας πως «αντί να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, το επιδεινώνει» και «υπονομεύει τις προσπάθειες που καταβάλαμε για την περιστολή των κρατικών δαπανών». Παρόμοια κριτική άσκησε και στη Washington Post, δηλώνοντας πως το DOGE κατέληξε να λειτουργεί σαν αποδιοπομπαίος τράγος για τις αποτυχίες της κυβέρνησης. Ο Μασκ φέρεται δυσαρεστημένος με τη στροφή του Λευκού Οίκου σε πολιτικές διεύρυνσης του ελλείμματος, σε αντίθεση με την αρχική συμφωνία για περιορισμό των ανώφελων επιδομάτων και της γραφειοκρατίας. Σύμφωνα με το Κογκρέσο, το νέο πακέτο μέτρων εκτιμάται ότι θα προσθέσει 3,8 τρισ. δολάρια στο ήδη τεράστιο ομοσπονδιακό έλλειμμα των 36,2 τρισ. μέσα σε δέκα χρόνια.

Elon Musk in new CBS interview: I think a bill can be big or beautiful, but I don’t know if it can be both.

“I was, like, disappointed to see the massive spending bill, frankly, which increases the budget deficit, not just decreases it and undermines the work that the DOGE team… pic.twitter.com/XHS9InZJU7

