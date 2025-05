Ίντερ Μαϊάμι – Μόντρεαλ: Μέσι… on fire!

Ο Λιονέλ Μέσι απέδειξε ξανά γιατί παραμένει ένας ζωντανός θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Με δύο γκολ και μία ασίστ, ο Αργεντινός σταρ υπέγραψε την επιστροφή της Ίντερ Μαϊάμι στις νίκες, καθώς η ομάδα του επιβλήθηκε 4-2 της Μόντρεαλ, βάζοντας τέλος σε ένα σερί αποτυχιών που πλησίαζε τον μήνα.

Ο Μέσι άνοιξε το σκορ στο 27ο λεπτό με ένα από τα κλασικά του «στολίδια»: διείσδυση προς το κέντρο και ασύλληπτο σουτ στη γωνία. Στο 68′, έδωσε έτοιμο γκολ στον κολλητό του, Λουίς Σουάρες, για το 2-0, και τρία λεπτά μετά, ο Ουρουγουανός ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Η Μόντρεαλ απάντησε μειώνοντας στο 74’, αλλά ο Μέσι δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Στο 87’, μετά από συνδυασμό με τον Σουάρες, πέρασε την μπάλα πάνω από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, γράφοντας το 4-1 με απίθανη ψυχραιμία. Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να διαμορφώσουν το τελικό 4-2 στις καθυστερήσεις.

Με τα δύο γκολ και την ασίστ, ο Μέσι έφτασε τις 50 συμμετοχές σε γκολ για την Ίντερ Μαϊάμι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος που το καταφέρνει στην ομάδα, ενώ παράλληλα «έσπασε» το φράγμα των 863 γκολ στην καριέρα του. Ο «Pulga» δεν σταματά να εντυπωσιάζει και να επαναπροσδιορίζει το μεγαλείο του, κάθε φορά που πατάει στο χορτάρι.

🇦🇷2️⃣ Leo Messi’s brace for Inter Miami means 863 goals in his professional career…

…and Messi becomes the first player in Inter Miami history to produce 50 goal contributions (29 goals, 21 assists) in regular season play. 🔛 pic.twitter.com/O8Rj69fVFM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2025