ΗΠΑ: Πιάστηκαν στα χέρια γυναίκες των Μυστικών Υπηρεσιών έξω από το σπίτι του Ομπάμα

Δύο γυναίκες πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, αφού πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια υπηρεσίας, έξω από το σπίτι του πρώην προέδρου, Μπαράκ Ομπάμα, στην Ουάσινγκτον. Το επεισόδιο, που καταγράφηκε σε βίντεο, έχει προκαλέσει αναστάτωση και φέρνει για ακόμα μία φορά στο προσκήνιο θέματα εσωτερικής πειθαρχίας στο ένστολο προσωπικό της υπηρεσίας.

Το περιστατικό, όπως αναφέρει η nypost, σημειώθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα της 21ης Μαΐου στην περιοχή του Κουαρτιέ Ουέστσεστερ, μόλις 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, Σούζαν Κράμπτρι, από το RealClearPolitics, η οποία δημοσίευσε το βίντεο και το σχετικό ηχητικό ντοκουμέντο στην πλατφόρμα X, οι δύο ένστολες ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση, η οποία πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε σωματική συμπλοκή.

«Χρειάζομαι επόπτη εδώ… αμέσως, πριν της σπάσω τα μούτρα», ακούγεται να λέει μία από τις γυναίκες στον ασύρματο κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, προκαλώντας σάλο για το επίπεδο του επαγγελματισμού των υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια των πρώην προέδρων.

Με ανακοίνωσή της, η Μυστική Υπηρεσία επιβεβαίωσε τη συμπλοκή και ανέφερε ότι τα δύο άτομα έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, μέχρι να ολοκληρωθεί η εσωτερική έρευνα. «Η Μυστική Υπηρεσία έχει πολύ αυστηρό κώδικα δεοντολογίας για όλους τους υπαλλήλους της και οποιαδήποτε συμπεριφορά που τον παραβιάζει είναι απολύτως απαράδεκτη», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας στην εφημερίδα New York Post. «Δεδομένου ότι πρόκειται για προσωπικό ζήτημα, δεν είναι δυνατό να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες».

Το περιστατικό αυτό δεν είναι το μοναδικό που έχει ταράξει την εικόνα της Μυστικής Υπηρεσίας το τελευταίο διάστημα. Τον Απρίλιο του 2024, η Μισέλ Χέρτσεγκ, η οποία είχε αναλάβει την προστασία της τότε αντιπροέδρου, Κάμαλα Χάρις, κατηγορήθηκε για επίθεση σε ανώτερό της, όταν αυτός την απομάκρυνε από τα καθήκοντά της. Η Χέρτσεγκ φέρεται να άρχισε να πετάει σερβιέτες στους συναδέλφους της και να φωνάζει, δημιουργώντας σκηνές που χαρακτηρίστηκαν ανεπίτρεπτες για το επίπεδο της θέσης της.

Το βίντεο της πρόσφατης συμπλοκής έξω από την κατοικία του Μπαράκ Ομπάμα έχει γίνει viral, προκαλώντας ανησυχίες τόσο για την εσωτερική πειθαρχία της Μυστικής Υπηρεσίας όσο και για την αξιοπιστία της ασφάλειας των υψηλά ιστάμενων προσώπων που προστατεύει.

@RCPolitics has obtained video of the fight between two women Secret Service Uniformed Division Officers outside former President Obama's residence last week after one officer called a supervisor to come before "I whoop this girl's ass."

Susan Crabtree (@susancrabtree) May 27, 2025