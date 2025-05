Μπαρτσελόνα: Ανανέωσε με τρελή αύξηση αποδοχών ο Γιαμάλ

Μετά τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του νταμπλ, οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα μπορούν πλέον να πανηγυρίσουν και για την ανανέωση του συμβολαίου του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2031.

Στα 17 του χρόνια, πριν καν ενηλικιωθεί, ο διεθνής Ισπανός άσος έχει καθιερωθεί ως ένας από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου και έχει γίνει ο νέος ηγέτης των «μπλαουγκράνα». Και θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι το 2031 καθώς υπέγραψε πλέον το νέο συμβόλαιο.

Μέχρι τώρα έπαιρνε 1,7 εκατ. ευρώ, από εδώ και πέρα θα παίρνει 15 εκατ. ευρώ ενώ η ρήτρα αποδέσμευσης είναι η μεγαλύτερη που μπορεί να οριστεί, ένα δισ. ευρώ δηλαδή.

«Η Μπαρτσελόνα και ο Λαμίν Γιαμάλ κατέληξαν σε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο θα τον δεσμεύει πλέον με τον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2031. Ο παίκτης υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο την Τρίτη στα γραφεία του συλλόγου, παρουσία του προέδρου της Μπαρτσελόνα, Χοάν Λαπόρτα, του πρώτου αντιπροέδρου Ράφα Γιούστα και του αθλητικού διευθυντή του συλλόγου, Άντερσον Λουίς ντε Σόουζα «Ντέκο», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση του κλαμπ για τον Γιαμάλ, ο οποίος φέτος μέτρησε 18 γκολ και 25 ασίστ σε 55 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: Lamine Yamal will SIGN new deal at Barcelona tomorrow, all done!

Agreement until June 2031 sealed today with agent Jorge Mendes key to get it done with Barça.

SIX year contract, one more crucial move for Barça director Deco and president Laporta. ✍🏻🏁 pic.twitter.com/nM7AdjcQ6O

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2025