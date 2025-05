Το «μακρύ χέρι» του Κρεμλίνου – Ειρωνείες της Ρωσίας για το… προεδρικό χαστούκι στον Μακρόν

Με ειρωνική διάθεση και χλεύη σχολίασε η ρωσική διπλωματία το viral video, που δείχνει ένα στιγμιότυπο του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με τη σύζυγό του Μπριζίτ Μακρόν κατά την άφιξή τους στο Βιετνάμ, που ανάλογα με την ερμηνεία, θα μπορούσε να είναι μια στιγμή εγγύτητας ή καυγά μεταξύ του προεδρικού ζεύγους. «Αυτό που είναι ενδιαφέρον δεν είναι αυτό (σ.σ. το βίντεο με το στιγμιότυπο στο Ανόι) αλλά τι θα επινοήσει αυτή τη φορά το Ελιζέ για να καλύψει αυτό το νέο “σκάνδαλο Εμανουέλ”», είπε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

«Τί θα είναι αυτή τη φορά; Η Πρώτη Κυρία ήθελε να φτιάξει το κέφι του συζύγου της χαϊδεύοντάς τον απαλά στο μάγουλο, αλλά δεν υπολόγισε σωστά τη δύναμή της; Του έδωσε ένα μαντήλι, αλλά αστόχησε;» συνέχισε με δόση ειρωνείας η Ζαχάροβα σε ανάρτησή της στο Telegram. «Η πρότασή μου: ίσως ήταν το χέρι του Κρεμλίνου;» είπε.

Bizarre moment Emmanuel Macron is slapped by his wife Brigitte pic.twitter.com/kYsE5MCDV1

— The Sun (@TheSun) May 26, 2025