Ολυμπιακός: Τρίτος στη Euroleague, ένταση με Μπαρτζώκα και οπαδό

Ο Ολυμπιακός πήρε τελικά την 3η θέση στη Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε φραστικό επεισόδιο με νεαρό οπαδό του Παναθηναϊκού, μετά το τέλος του μικρού τελικού του Final Four.

Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν τους «πράσινους» με 97-93 σε ένα παιχνίδι που έγινε επειδή… έπρεπε να γίνει και η αλήθεια είναι πως το αγωνιστικό 40λεπτο πέρασε χωρίς να υπάρξει κάποιο άσχημο περιστατικό.

Μετά τη λήξη, όμως, υπήρξε ένταση ανάμεσα στον Μπαρτζώκα και έναν φίλαθλο του Παναθηναϊκού. Το τι ακριβώς είπε αυτός στον προπονητή του Ολυμπιακού δεν έχει γίνει γνωστό, σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media όμως ακούγονται όσα είπε ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων».

«Η μητέρα σου ξέρει ότι είσαι εδώ; Το ξέρει η μητέρα σου ότι είσαι εδώ;», είπε ο Μπαρτζώκας και όταν οι υπόλοιποι που ήταν στην εξέδρα προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν λέγοντάς του «εντάξει, εντάξει», αυτός απάντησε: «Όχι εντάξει…».

Olympiacos coach Georgios Bartzokas chirping with Panathinaikos fans after the game 👀🗣️ pic.twitter.com/yYtbOkd70h

