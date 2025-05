Ουκρανία πόλεμος: Νέα μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η πολεμική κλιμάκωση στην Ουκρανία, καθώς νέα μαζική αεροπορική επίθεση σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, προκαλώντας τουλάχιστον 12 θανάτους και δεκάδες τραυματισμούς. Ταυτόχρονα, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν στόχους στη Μόσχα, προκαλώντας αναστάτωση και προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων, λίγες ώρες πριν από μια ακόμη ανταλλαγή αιχμαλώτων μεταξύ των δύο πλευρών. Πρόκειται για τη δεύτερη διαδοχική νύχτα μεγάλης κλίμακας επιθέσεων, καθώς, σύμφωνα με το ουκρανικό γενικό επιτελείο, 250 drones και 14 βαλλιστικοί πύραυλοι εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο της χώρας το προηγούμενο 24ωρο, με κύριο στόχο την πρωτεύουσα Κίεβο. Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας ανέφερε την κατάρριψη πέντε drones και έντεκα πυραύλων μόνο στην περιφέρεια του Κρίβι Ριχ, ενώ επιθέσεις καταγράφηκαν επίσης στη Χερσώνα, τη Μικολάιφ, το Τερνοπίλ και τη Χμελνίτσκι.

Στην περιφέρεια του Κιέβου, η στρατιωτική διοίκηση έκανε λόγο για «νύχτα τρόμου», ανακοινώνοντας τέσσερις νεκρούς και 16 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά. Στην περιφέρεια της Μικολάιφ, drone έπληξε πενταώροφη πολυκατοικία προκαλώντας πυρκαγιά, με αποτέλεσμα έναν θάνατο και πέντε τραυματίες. Τέσσερις ακόμη πολίτες σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν στην πόλη Χμελνίτσκι, στη δυτική Ουκρανία, από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα, σύμφωνα με τον Σέρχιι Τιούριν, υπαρχηγό της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής. Οι εκρήξεις που σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο ήταν έντονες, όπως επιβεβαίωσαν και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για «μαζική επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας», επισημαίνοντας την έκταση και τον συντονισμό της επίθεσης.

Στη ρωσική πρωτεύουσα, η κατάσταση παρέμεινε τεταμένη. Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν επιβεβαίωσε την παρουσία «περισσότερων από δέκα ουκρανικών drones» πάνω από την πόλη. Αν και δεν υπήρξαν θύματα, καταγράφηκαν ζημιές και τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια, μεταξύ αυτών και το Σερεμέτιεβο, ανεστάλησαν προσωρινά, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rossaviatsia. Οι ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν περιοχές και ανέφεραν ότι συνεργεία επιχειρούν στα σημεία όπου έπεσαν συντρίμμια των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

This video shows people trying to escape on foot from a Russian suicide drone in Kyiv pic.twitter.com/lRc2ZEDXAr

A massive Russian drone and ballistic missile attack is being carried out against Ukraine tonight.

Το νέο κύμα επιθέσεων συνέπεσε με την τελευταία φάση της συντονισμένης ανταλλαγής αιχμαλώτων ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο. Χθες, 307 Ρώσοι αιχμάλωτοι πολέμου ανταλλάχθηκαν με ισάριθμους Ουκρανούς, σε μια διαδικασία που θεωρείται αποτέλεσμα των πρώτων άμεσων συνομιλιών των δύο πλευρών στα μέσα Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη. Η ανταλλαγή ξεκίνησε την Παρασκευή με την απελευθέρωση 270 στρατιωτών και 120 αμάχων από κάθε πλευρά. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτού του είδους η διαδικασία — που αφορά και την ανταλλαγή σωρών πεσόντων στρατιωτικών — παραμένει μία από τις ελάχιστες μορφές συνεργασίας μεταξύ των εμπολέμων, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

‼️ Russia’s overnight drone and missile attack on Ukraine: at least 13 dead, over 50 injured

🇺🇦 One of the most massive assaults in recent months targeted multiple regions across the country. Ukrainian officials report that Russia used 14 ballistic missiles and up to 250 drones.… pic.twitter.com/zcyV5W3SXG

