Μελβούρνη επίθεση με μαχαίρι: Τρόμος σε εμπορικό κέντρο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) στο εμπορικό κέντρο Northland, στην περιοχή Πρέστον της Μελβούρνης, όταν άγνωστοι εξαπέλυσαν επίθεση με μαχαίρι, τραυματίζοντας έως και τέσσερα άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των τοπικών Αρχών. Η αστυνομία και δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έφθασαν άμεσα στο σημείο, όπου και προχώρησαν σε αποκλεισμό του εμπορικού κέντρου και σε εκκένωση των χώρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών. Όπως μεταδίδουν αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, ένας ύποπτος έχει ήδη συλληφθεί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο ακόμη ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται στο περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα κίνητρα της επίθεσης ούτε η κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Η αστυνομία της Βικτώριας απέφυγε να ανακοινώσει αν πρόκειται για τυχαία ή στοχευμένη ενέργεια, ενώ οι δράστες δεν έχουν κατονομαστεί επισήμως. Οι αρχές καλούν όσους βρέθηκαν στο σημείο και διαθέτουν πληροφορίες ή υλικό από κάμερες κινητών τηλεφώνων, να επικοινωνήσουν με την αστυνομία, ώστε να συμβάλουν στις έρευνες.

