Ράφα Ναδάλ: Ρίγη συγκίνησης στο Ρολάν Γκαρός για το αποχαιρετιστήριο αντίο ενός θρύλου

Μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές στην ιστορία του τένις εκτυλίχθηκε στο Παρίσι, καθώς ο Ράφα Ναδάλ αποχαιρέτησε το Ρολάν Γκαρός – το τουρνουά που σημάδεψε όσο κανένα άλλο την καριέρα του – σε μια συγκινητική τελετή που συνδύασε σεβασμό, μνήμη και βαθιά συγκίνηση.

Ο Ισπανός θρύλος του αθλήματος, που έχει κατακτήσει 14 φορές το Γαλλικό Όπεν και θεωρείται ο «βασιλιάς του χώματος», επέστρεψε για τελευταία φορά στο κεντρικό κορτ του Philippe Chatrier. Εκεί όπου έγραψε ιστορία, εκεί και είπε το οριστικό αντίο.

