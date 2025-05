Μπαρτζώκας: Φραστικό επεισόδιο με νεαρό φίλο του Παναθηναϊκού

Μικρή ένταση καταγράφηκε λίγο μετά το τέλος του «μικρού τελικού» της Euroleague , στον οποίο ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 97-93 και κατέκτησε την τρίτη θέση της διοργάνωσης. Η κάμερα του BasketNews κατέγραψε ένα σύντομο φραστικό επεισόδιο μεταξύ του προπονητή των Πειραιωτών, Γιώργου Μπαρτζώκα, και φιλάθλου του Παναθηναϊκού, την ώρα που ο πρώτος κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια. Στο σύντομο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο Μπαρτζώκας φαίνεται να απαντά σε κάποια σχόλια από την κερκίδα, λέγοντας ειρωνικά στον φίλαθλο: «Το ξέρει η μητέρα σου ότι είσαι εδώ;». Το επεισόδιο δεν είχε συνέχεια, ούτε κλιμακώθηκε.

Olympiacos coach Georgios Bartzokas chirping with Panathinaikos fans after the game 👀🗣️ pic.twitter.com/yYtbOkd70h

