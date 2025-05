Γυναίκες και άσκηση: Λιγότερος κόπος, περισσότερα οφέλη

Η τακτική σωματική άσκηση είναι γνωστό ότι μειώνει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου και καρδιαγγειακών παθήσεων. Ωστόσο, μια νέα μεγάλη αμερικανική μελέτη αποκαλύπτει κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον: οι γυναίκες φαίνεται πως αποκομίζουν μεγαλύτερα οφέλη από την άσκηση σε σύγκριση με τους άνδρες – και μάλιστα με λιγότερη προσπάθεια. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε το 2024 στο Journal of the American College of Cardiology, ανέλυσε στοιχεία από περισσότερους από 412.000 Αμερικανούς ενήλικες, ηλικίας 27 έως 61 ετών, οι οποίοι συμμετείχαν στην Εθνική Έρευνα Υγείας των ΗΠΑ (NHIS) μεταξύ 1997 και 2017.

Αερόβια άσκηση: Περισσότερο κέρδος για τις γυναίκες

Περίπου το 32% των γυναικών και το 43% των ανδρών δήλωσαν ότι ασκούνται αερόβια για τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα. Σε αυτή την κατηγορία, οι γυναίκες εμφάνισαν μείωση έως και 24% στον συνολικό κίνδυνο θνησιμότητας, έναντι μόλις 15% για τους άνδρες. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι γυναίκες πέτυχαν αυτό το όφελος με σημαντικά λιγότερο χρόνο άσκησης: ενώ στους άνδρες η μέγιστη μείωση κινδύνου επιτεύχθηκε με 300 λεπτά έντονης άσκησης την εβδομάδα, οι γυναίκες έφτασαν αντίστοιχα οφέλη με μόλις 140 λεπτά. Όσες ασκούνταν περισσότερο από αυτό, αποκόμιζαν ακόμα μεγαλύτερο όφελος, μέχρι να φτάσουν κι εκείνες το «πλαφόν» των 300 λεπτών.

Άσκηση με βάρη: Σημαντικά οφέλη και εδώ – κυρίως για τις γυναίκες

Στην προπόνηση ενδυνάμωσης, το 20% των γυναικών και το 28% των ανδρών δήλωσαν ότι ασκούνται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Οι γυναίκες που το έκαναν αυτό εμφάνισαν μείωση 19% στον γενικό κίνδυνο θανάτου, έναντι 11% στους άνδρες. Τα καρδιαγγειακά οφέλη της άσκησης ήταν ακόμα πιο έντονα. Η αερόβια δραστηριότητα μείωσε τον κίνδυνο θανάτου από καρδιακά αίτια κατά 36% στις γυναίκες και μόλις κατά 14% στους άνδρες. Αντίστοιχα, η ενδυνάμωση των μυών συνδέθηκε με μείωση του καρδιολογικού κινδύνου κατά 30% στις γυναίκες και 11% στους άνδρες.

Η μελέτη καταλήγει πως οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη της άσκησης με λιγότερο χρόνο και ένταση σε σύγκριση με τους άνδρες. Οι ερευνητές τονίζουν ότι η ενθάρρυνση των γυναικών να ενταχθούν σε τακτικά προγράμματα αερόβιας άσκησης ή ενδυνάμωσης μπορεί να έχει κρίσιμο αντίκτυπο στη μακροχρόνια υγεία τους. Η φυσική δραστηριότητα –σε όποια μορφή και αν επιλέξει κανείς– δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επένδυση ζωής, και για τις γυναίκες, όπως δείχνει η έρευνα, είναι και μια αποτελεσματική στρατηγική πρόληψης με μικρότερο «κόστος» σε χρόνο.