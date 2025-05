Νάπολι – Κάλιαρι 2-0: Πήρε… φωτιά ο Νότος

Η Νάπολη έζησε μια ιδιαίτερη βραδιά, καθώς η ποδοσφαιρική της ομάδα κατέκτησε το τέταρτο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Μετά τη νίκη με 2-0 επί της Κάλιαρι, χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν. Οι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Σημειώθηκε μαζική συμμετοχή του κόσμου σε όλες τις περιοχές της πόλης, με πυροτεχνήματα, σημαίες, τραγούδια και συνθήματα. Το γήπεδο «Ντιέγκο Μαραντόνα» αποτέλεσε το επίκεντρο των εκδηλώσεων, αλλά αντίστοιχες σκηνές καταγράφηκαν σε πλατείες, δρόμους και μπαλκόνια σε ολόκληρη τη Νάπολη.

Napoli fans celebrate Serie A title with fireworks and pyro pic.twitter.com/UBUjzdNkAP

SCUDETTO!

Napoli have won their 4th ever Serie A title, and just look at those full time celebrations

This is what it means to Naples. Phenomenal!

pic.twitter.com/uY3MXOp4OT

— Football Heritage (@_footyheritage) May 23, 2025