Φρέντι Μέρκιουρι κόρη: Το πιο καλά κρυμμένο μυστικό του θρύλου της ροκ

Τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατο του εμβληματικού frontman των Queen, μια συγκλονιστική αποκάλυψη έρχεται να φωτίσει μια άγνωστη πτυχή της ζωής του. Στο νέο βιβλίο της δημοσιογράφου Λέσλι-Αν Τζόουνς με τίτλο Love, Freddie, αποκαλύπτεται ότι ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε μία κόρη, την οποία κράτησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για λόγους που σήμερα εξηγούνται με στοργή και αξιοπρέπεια. Η κόρη του, γνωστή μόνο με το αρχικό “B”, γεννήθηκε το 1976, καρπός μιας σύντομης σχέσης με τη σύζυγο στενού του φίλου. Το γεγονός ήταν γνωστό μόνο στον πιο στενό του κύκλο — στους γονείς του, την αδερφή του, τα μέλη των Queen, και φυσικά στη Μαίρη Όστιν, τη γυναίκα που υπήρξε το σταθερό του στήριγμα μέχρι το τέλος της ζωής του.

Σήμερα, η B είναι 48 ετών, γιατρός, μητέρα και μόνιμη κάτοικος Ευρώπης. Μίλησε στη συγγραφέα με διακριτικότητα και τρυφερότητα, δηλώνοντας:

«Με λάτρευε και ήταν αφοσιωμένος σε μένα. Οι συνθήκες της γέννησής μου μπορεί να μοιάζουν παράδοξες, αλλά ποτέ δεν επηρέασαν την αγάπη του». Το βιβλίο περιλαμβάνει χειρόγραφες επιστολές του Μέρκιουρι, καθώς και ιδιόχειρο γράμμα της ίδιας της B, στο οποίο αποτυπώνεται η βαθιά σχέση πατέρα–κόρης που υπήρξε, παρά τις απουσίες. Η νεαρή γυναίκα δεν ζήτησε ποτέ δημοσιότητα ή οικονομική αποζημίωση. Αντιθέτως, η νομική της διασφάλιση έγινε ιδιωτικά, μακριά από τα φώτα των media. Για τον Μέρκιουρι, η B ήταν κομμάτι της καρδιάς του. Είχε δικό του δωμάτιο στο σπίτι της και μιλούσαν καθημερινά όταν βρισκόταν σε περιοδεία. Η ύπαρξή της δεν μειώνει σε τίποτα τη μνήμη του καλλιτέχνη — αντίθετα, την εμπλουτίζει με μια νέα, βαθιά ανθρώπινη διάσταση.

Φρέντι Μέρκιουρι: Ο θρύλος που δεν έσβησε ποτέ

Ο Φρέντι Μέρκιουρι δεν ήταν απλώς μια φωνή – ήταν φλόγα, θάρρος, στυλ και ευαλωτότητα, ενωμένα σε ένα σώμα που πάλευε διαρκώς να ζήσει έντονα, να αγαπήσει αληθινά και να αφήσει πίσω του κάτι αθάνατο. Γεννημένος ως Φαρόκ Μπουλσάρα στις 5 Σεπτεμβρίου 1946 στη Ζανζιβάρη, μετακόμισε στην Αγγλία και γρήγορα μετονομάστηκε σε «Φρέντι». Το επώνυμο «Μέρκιουρι» δεν ήταν απλώς καλλιτεχνική επιλογή – ήταν δήλωση ταυτότητας. Η φωνή του, με εύρος τεσσάρων οκτάβων, συνδύαζε την ωμότητα του ροκ με τη μεγαλοπρέπεια της όπερας. Ήταν ένας ντροπαλός τελειομανής πίσω από τα παρασκήνια, κι όμως στη σκηνή μεταμορφωνόταν σε ηφαίστειο. Από το Bohemian Rhapsody έως το The Show Must Go On, κάθε του ερμηνεία ήταν μια πράξη ζωής και μια κραυγή κατά του τέλους.

Ο Μέρκιουρι υπήρξε πρωτοπόρος όχι μόνο μουσικά, αλλά και κοινωνικά. Ζούσε σε εποχές που η ειλικρίνεια για τη σεξουαλική ταυτότητα απαιτούσε γενναιότητα. Η σχέση του με τη Μαίρη Όστιν, την οποία αποκαλούσε «σύζυγό του» μέχρι τέλους, και ο έρωτάς του για τον σύντροφό του Τζιμ Χάτον, συνυπήρχαν χωρίς ενοχές – μόνο με αλήθεια. Ο ίδιος έζησε γνωρίζοντας ότι είχε AIDS, αλλά δεν έπαψε στιγμή να δημιουργεί. Το 1991, λίγο πριν τον θάνατό του, ηχογράφησε τα τελευταία του τραγούδια και παρέδωσε στον κόσμο το απόλυτο μήνυμα: The Show Must Go On – γιατί η ζωή συνεχίζεται, ακόμη κι όταν οι πιο φωτεινοί αστέρες σβήνουν. Ο θάνατός του στις 24 Νοεμβρίου 1991 σκόρπισε θλίψη σε εκατομμύρια ανθρώπους. Όμως η μουσική του ζει.