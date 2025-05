Ισραήλ – Γάζα: Πήραν σηκωτό από το βήμα της Κνεσέτ Αραβοϊσραηλινό βουλευτή που έκανε λόγο για γενοκτονία

Με επεισοδιακή κατάληξη διεξήχθη η ομιλία του Αραβοϊσραηλινού βουλευτή Αϊμάν Οντέχ στην Κνεσέτ, ο οποίος απομακρύνθηκε με τη βία από το βήμα από υπαλλήλους του Κοινοβουλίου, όταν καταδίκασε με σκληρή γλώσσα την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας.

They dragged me off the Parliament podium, not for breaking a rule, but for speaking the truth.

Seventy-seven years after the Nakba, the world is witnessing a second Nakba unfold in Gaza.

You can try to silence me, but you cannot silence the Palestinian people, and you cannot… pic.twitter.com/A3yYeFguav

