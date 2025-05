Final 4 2025: Από τον Πειραιά και τη Λεωφόρο ως την έρημο της Αραβίας

Στο νησί Yas του Άμπου Ντάμπι, στην καρδιά του Περσικού Κόλπου, χτυπά από σήμερα έως και την Κυριακή 25 Μαΐου ο παλμός του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με δύο ελληνικές ομάδες να διεκδικούν την κορυφή της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός επιστρέφουν στο Final Four, μεταφέροντας στο εξωτικό Άμπου Ντάμπι τη διαχρονική αντιπαλότητά τους και τις ελπίδες του ελληνικού φίλαθλου κόσμου για νέα ευρωπαϊκή δόξα. Η καρδιά της μπασκετικής Ευρώπης χτυπά δυνατά εκεί όπου η παράδοση συναντά την πρόκληση, το ταλέντο την αποφασιστικότητα και το παρελθόν το μέλλον. Με φόντο τους αμμόλοφους της Αραβικής χερσονήσου και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Etihad Arena, η Ελλάδα αναζητά ξανά τη θέση της στον μπασκετικό Όλυμπο.

The Final Four Opening Press Conference did not disappoint! 🤩 Familiar faces both on the stage and in the audience 🙌#F4GLORY pic.twitter.com/qOBqHkMdOL — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 22, 2025

Ο Παναθηναϊκός, υπερασπιστής του τίτλου και επτά φορές πρωταθλητής Ευρώπης, κυνηγά το πρώτο back-to-back της ιστορίας του και όγδοο αστέρι στη φανέλα του. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός, πρώτος της κανονικής περιόδου, στοχεύει στο τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο και στην κατάρριψη της… κατάρας που βαραίνει την πρωτιά της regular season. Το 2025, έτος των 100ών γενεθλίων του συλλόγου, προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για τη λύτρωση.

No hair, no problem ✂️ Coach Spanoulis was a fierce competitor on court, but did it come at a loss? 😅 pic.twitter.com/q94IsVnHLV — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 22, 2025

Στον πρώτο ημιτελικό (23/5, 18:00), ο Παναθηναϊκός του Έργκιν Αταμάν αντιμετωπίζει τη Φενερμπαχτσέ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, σε μια επανάληψη του περσινού ημιτελικού. Οι δύο ομάδες προέρχονται από γεμάτες σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να κατακτά την πρόκριση στο Game 5 επί της Αναντολού Εφές και τη Φενέρ να κάνει «σκούπα» απέναντι στην Παρί. Ο Κώστας Σλούκας, αρχηγός πλέον του Παναθηναϊκού, καλείται να ξεπεράσει την πρώην ομάδα του, η οποία έχει μόλις έναν τίτλο (2017). Ο Αταμάν, ήδη κάτοχος δύο back-to-back τροπαίων με την Εφές, θέλει να γίνει ο πρώτος που το επαναλαμβάνει με διαφορετική ομάδα. Ο Λεσόρ, αν επιστρέψει, θα δώσει ώθηση στη ρακέτα απέναντι στη φροντ λάιν της Φενέρ. Οι διαιτητές της αναμέτρησης είναι οι Κάρλος Περούγκα, Ρόμπερτ Λοτερμόζερ και Μεντί Ντιφάλα.

Στις 21:00 ακολουθεί το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού με τη Μονακό στον δεύτερο ημιτελικό. Οι Πειραιώτες, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four, επιδιώκουν να επιστρέψουν στην κορυφή έπειτα από τρεις δραματικές αποτυχίες. Αντίπαλός τους, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, εμβληματικής μορφής της ιστορίας του Ολυμπιακού, που ως rookie προπονητής οδήγησε τη Μονακό στο Final Four. Ο Μπαρτζώκας, με πέντε παρουσίες στο Final Four με τον Ολυμπιακό και μία με τη Λοκομοτίβ Κουμπάν, επιθυμεί να γίνει ο πρώτος Έλληνας που κατακτά δεύτερο τίτλο με ελληνική ομάδα.

It just got serious 😤 Team captains with the trophy 🏆 Who’s lifting it on Sunday? 👀 #F4GLORY pic.twitter.com/qbraitR8el — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 22, 2025

Η Μονακό έχει όπλα στην περιφέρεια όπως τον Μάικ Τζέιμς, τους Λόιντ, Οκόμπο και Τάρπεϊ, και δύναμη κοντά στο καλάθι με Μοτιεγιούνας και Τζαιτέ. Ο Ολυμπιακός θα ποντάρει στη σκληρή του άμυνα και την εμπειρία του πυρήνα του. Οι δύο ομάδες είχαν μοιραστεί τις νίκες στην κανονική περίοδο και αναμένονται αμφίρροπη αναμέτρηση. Η διαιτητική τριάδα αποτελείται από τους Ίλια Μπελόσεβιτς, Εμίλιο Πέρεθ και Μίλαν Νέντοβιτς.

The #F4GLORY Opening Press Conference is LIVE! Tune in to hear from players and coaches from each teams https://t.co/FzYEHeP47A — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 22, 2025

Το φετινό Final Four διεξάγεται στην υπερσύγχρονη “Etihad Arena” των 18.000 θέσεων και έχει ιστορική σημασία: είναι η πρώτη φορά που ο τελικός ενδέχεται να είναι ελληνικός, σηματοδοτώντας ένα μοναδικό κεφάλαιο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και μία σύγκρουση τιτάνων με φόντο τον απόλυτο θρόνο. Οι καρδιές των φιλάθλων θα χτυπούν πιο δυνατά από ποτέ. Από τα σοκάκια του Πειραιά ως τα Πατήσια, και από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τα Δωδεκάνησα, ένα είναι βέβαιο: όλη η Ελλάδα ζει και αναπνέει για αυτή τη στιγμή. Για τη στιγμή που ένα ελληνικό χέρι θα σηκώσει ψηλά το ιερό δισκοπότηρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μέσα στην έρημο της Αραβίας.