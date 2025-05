Metallica Athens 2026: Στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια το συγκρότημα – θρύλος

Οι θρυλικοί Metallica επιστρέφουν στην Ελλάδα ύστερα από 16 χρόνια, εγκαινιάζοντας την ευρωπαϊκή φάση της M72 World Tour 2026 με μια μεγαλειώδη εμφάνιση στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το Σάββατο 9 Μαΐου 2026. Η συναυλία αποτελεί την πρώτη στάση του συγκροτήματος στην Ευρώπη για το 2026 και υπόσχεται μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη στο ελληνικό κοινό. Το θρυλικό συγκρότημα θα παρουσιάσει, για πρώτη φορά στη χώρα μας, τη φουτουριστική in-the-round σκηνή 360°, μια παραγωγή που έχει εντυπωσιάσει εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, προσφέροντας ορατότητα και ήχο από κάθε σημείο του σταδίου. Μαζί τους, στη σκηνή της Αθήνας, θα εμφανιστούν οι Gojira και Knocked Loose, σε ένα line-up εκρηκτικής ενέργειας και δυναμικής παρουσίας.

Εισιτήρια και προπώληση

Γενική διάθεση : Παρασκευή 30 Μαΐου 2025, στις 10:00 π.μ., μέσω ticketmaster.gr

Fan Club presale : Τρίτη 27 Μαΐου 2025, στις 11:00 π.μ.

Εγγεγραμμένοι στο www.highpriority.gr (έως 25/5): Πέμπτη 29 Μαΐου 2025, στις 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, enhanced experiences και ταξιδιωτικά πακέτα, επισκεφθείτε: metallica.lnk.to/M72WorldTour2026

Η M72 Tour, που ξεκίνησε το 2023 από το Άμστερνταμ, έχει ήδη σπάσει κάθε ρεκόρ, φέρνοντας τους Metallica μπροστά σε 4 εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Οι συναυλίες χαρακτηρίζονται από τη νέα φιλοσοφία No Repeat Weekends, όπου κάθε βραδιά έχει διαφορετικό setlist και διαφορετικά support σχήματα, ενισχύοντας τη μοναδικότητα της εμπειρίας. Η M72 2026 περιλαμβάνει μεγάλες επιστροφές του συγκροτήματος σε πόλεις όπως Φρανκφούρτη, Δουβλίνο, Βουδαπέστη και Λονδίνο, ενώ ξεχωρίζουν και εμφανίσεις σε Ζυρίχη, Βερολίνο, Γλασκώβη και Κάρντιφ. Όπως σε κάθε περιοδεία τους, οι Metallica θα διαθέσουν μέρος των εσόδων από κάθε εισιτήριο στο φιλανθρωπικό τους ίδρυμα All Within My Hands, το οποίο από το 2017 έχει διανείμει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια σε εκπαιδευτικά, κοινωνικά και ανθρωπιστικά προγράμματα παγκοσμίως.

Η επιστροφή των Metallica στην Αθήνα δεν είναι απλώς μια συναυλία — είναι ένα ιστορικό γεγονός για τη ροκ και metal κοινότητα της χώρας. Ένα show-σταθμός που συνδυάζει τεχνολογία, ένταση και αληθινό συναίσθημα, με φόντο μια σκηνή 360°, που υπόσχεται εμπειρία ζωής για τους χιλιάδες οπαδούς τους. Κρατήστε την ημερομηνία: 9 Μαΐου 2026. Οι Metallica επιστρέφουν.