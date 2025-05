Από τη Μελβούρνη στην κορυφή της Ευρώπης – Ο Άγγελος Ποστέκογλου γράφει ιστορία με την Τότεναμ

Ο Άγγελος Ποστέκογλου είναι πλέον ένα όνομα χαραγμένο με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Έλληνας προπονητής από τη Μελβούρνη έγινε ο πρώτος στην καταγωγή του που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο, οδηγώντας την Τότεναμ στον θρίαμβο του Europa League, απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με 1-0 στον τελικό του «Σαν Μαμές» στο Μπιλμπάο. Η νίκη αυτή δεν ήταν απλώς ένα τρόπαιο.

Ήταν η δικαίωση μιας πορείας που ξεκίνησε μακριά από τα φώτα, σε γήπεδα της Αυστραλίας, όταν ακόμα ο Ποστέκογλου πάλευε με εξάταπα παπούτσια και όνειρα μεγάλων αποστάσεων. Δεν είχε την υποστήριξη των μεγάλων κύκλων, αλλά είχε πίστη. Η Melbourne FC, η ομάδα όπου ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα, τον τίμησε συγκινητικά με ένα βίντεο που υπενθυμίζει από πού ξεκίνησε ο άνθρωπος που οδήγησε τους «Spurs» στο πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο τους έπειτα από 41 χρόνια.

Μετά τη λήξη του μεγάλου τελικού, ο Άγγελος Ποστέκογλου εμφανίστηκε προσγειωμένος και επικεντρωμένος στο μέλλον: «Θέλω να συνεχίσω το έργο μου στην Τότεναμ. Έχουμε μια πολύ νεανική ομάδα και π ολλή δουλειά μπροστά μας. Η νίκη αυτή δεν είναι το τέλος, αλλά μια αρχή πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε κάτι σπουδαίο», δήλωσε.Απέφυγε να σχολιάσει το μέλλον του και τα σενάρια αποχώρησης, τονίζοντας πως το πραγματικό στοίχημα για τον σύλλογο είναι η διατήρηση της προόδου. «Ο κόσμος στέκεται στις ήττες στο πρωτάθλημα. Δεν καταλαβαίνει όμως τι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εδώ», είπε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα προς κάθε επικριτή του.

Ο τελικός είχε ένταση, ρυθμό και στιγμές που κόβουν την ανάσα. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση ήρθε στο 42ο λεπτό, όταν ο Μπρέναν Τζόνσον εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Σαρ και με λίγη βοήθεια από τον Λουκ Σο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ομάδα του Ποστέκογλου έπαιξε έξυπνα, με άμυνα που άντεξε στις επιθέσεις των «Κόκκινων Διαβόλων» και έναν Βικάριο να εξιλεώνεται με καθοριστικές αποκρούσεις. Κορυφαία στιγμή, η απίθανη επέμβαση του Φαν ντε Φεν στο 68’, όταν έσωσε την ομάδα του από σίγουρη ισοφάριση, σε μια φάση που θα μείνει χαραγμένη στην Ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Μια νέα εποχή για την Τότεναμ

Η κατάκτηση του Europa League ήταν ο πρώτος τίτλος της Τότεναμ εδώ και 34 χρόνια και το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο από το μακρινό 1984. Ο Άγγελος Ποστέκογλου πέτυχε εκεί όπου απέτυχαν δεκάδες μεγάλα ονόματα. Όχι απλώς αναγέννησε μια ομάδα, αλλά την επανέφερε στο προσκήνιο της ποδοσφαιρικής Ευρώπης, χαρίζοντάς της και την επιστροφή στο Champions League της επόμενης περιόδου. Σήμερα, το όνομά του φιγουράρει δίπλα σε αυτά των μεγάλων του λονδρέζικου συλλόγου. Έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία των «Spurs» που οδηγεί την ομάδα σε ευρωπαϊκό τίτλο στον 21ο αιώνα και ήδη, στο Tottenham Hotspur Stadium, πολλοί μιλούν για τον Ποστέκογλου ως θρύλο.

Άγγελος Ποστέκογλου – ο άνδρας, ο μύθος, ο θρύλος μας. Από τις πρώτες του μέρες στην ομάδα τζούνιορ της Ελλάς, έως να γίνει πρωταθλητής αρχηγός και προπονητής, ο Άγγελος πέρασε στο να γίνει ένας κατά συρροή νικητής, όπου κι αν βρέθηκε. Το ποδοσφαιρικό του ταξίδι είναι μοναδικό. Τώρα κατέκτησε το Europa League με την Τότεναμ. Ρίξτε μια ματιά στο απίστευτο ταξίδι του:

