Πούτιν Κουρσκ: “Οι Ουκρανοί θα έρχονταν δεύτεροι και σε διαγωνισμό ηλιθίων”

Σε μία επίσκεψη με υψηλό συμβολισμό και ξεκάθαρο στρατηγικό μήνυμα, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, μετέβη στην περιφέρεια του Κουρσκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, λίγες εβδομάδες μετά την ανακατάληψή της από ρωσικές δυνάμεις με την –μη επιβεβαιωμένη αλλά διαρκώς αναφερόμενη– συμμετοχή Βορειοκορεατών στρατιωτών. Όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, ο Πούτιν συναντήθηκε με την τοπική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, εθελοντές και στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας, ενώ επισκέφθηκε και τον τοπικό πυρηνικό σταθμό, σε μία σαφώς στοχευμένη προσπάθεια να προβληθεί η «επιστροφή στην κανονικότητα» στην υπό ρωσικό έλεγχο περιοχή. Η δημόσια τηλεόραση της Ρωσίας πρόβαλε πλάνα από την επίσκεψη, στα οποία ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζεται σε οικείο και χαλαρό κλίμα, καθισμένος γύρω από τραπέζι με τοπικούς παράγοντες και κατοίκους. Ωστόσο, το ουσιαστικό μήνυμα της παρουσίας του δεν περιορίστηκε σε εικόνες.

Στο περιθώριο της συνάντησής του με εθελοντές, ο Πούτιν προχώρησε σε σφοδρές δηλώσεις κατά της Ουκρανίας, υιοθετώντας ακραία ρητορική:

«Οι άνθρωποι αυτοί που καταστρέφουν τα μνημεία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου δείχνουν τη χονδροειδή τους ηλιθιότητα. Είναι νεοναζιστές και θα έρχονταν δεύτεροι ακόμη και σε διαγωνισμό ηλιθίων. Γιατί; Επειδή είναι ηλίθιοι», είπε, προκαλώντας αντιδράσεις διεθνώς. Η αναφορά σε σοβιετικά μνημεία εντάσσεται στη σταθερή ρωσική αφήγηση περί «εκκαθάρισης της ιστορικής μνήμης» από πλευράς Κιέβου. Το Κρεμλίνο επιχειρεί εδώ και καιρό να παρουσιάσει τον αγώνα της Ουκρανίας ως δράση εθνικιστικών και ακροδεξιών στοιχείων, μια αφήγηση που χαρακτηρίζεται από τη Δύση ως προπαγανδιστική και παραπλανητική.

Η ουκρανική κυβέρνηση, αν και δεν σχολίασε επίσημα τις νέες δηλώσεις Πούτιν, σημειώνει μέσω διπλωματικών κύκλων ότι τέτοιες επισκέψεις έχουν ως στόχο την εσωτερική κατανάλωση στη Ρωσία και την καλλιέργεια εικόνας ισχύος του Ρώσου προέδρου, ειδικά μετά τη δημόσια εμφάνιση ενδείξεων για στρατιωτική υποστήριξη της Μόσχας από την Πιονγκγιάνγκ. Παρατηρητές εκτιμούν ότι η εμφάνιση Πούτιν σε πρόσφατα ανακατεχόμενες περιοχές, πέρα από το ηθικό των ρωσικών δυνάμεων, αποσκοπεί στην ενίσχυση της προσωπικής του εικόνας ενόψει κρίσιμων πολιτικών εξελίξεων στο εσωτερικό και της διαρκώς αυξανόμενης εξάρτησης της Μόσχας από μη παραδοσιακούς συμμάχους, όπως η Βόρεια Κορέα.

🚨 UPDATE: Russian President Vladimir Putin visited Kursk for the first time since Moscow recaptured the region following a surprise incursion by Ukrainian forces last year. He also visited a nuclear power plant under construction & had a meeting with local leaders in Kurchatov. pic.twitter.com/4TQxalle5w

— TV 10 Gano Mazima (@TmcMazima) May 21, 2025