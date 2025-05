Δυτική Όχθη: Διπλωματική αποστολή δέχτηκε πυρά

Αναστάτωση και ανησυχία προκαλεί διεθνώς η καταγγελία της Παλαιστινιακής Αρχής περί πυρών από ισραηλινούς στρατιώτες σε περιοχή κοντά σε διπλωμάτες που πραγματοποιούσαν επίσκεψη στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, στη Δυτική Όχθη. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης και συνοδεύεται από βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το παλαιστινιακό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με τα σχετικά πλάνα, δεκάδες άτομα –μεταξύ των οποίων διπλωμάτες και φωτορεπόρτερ– βρίσκονταν κοντά σε στρατιωτικό σημείο ελέγχου στην Τζενίν, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί στον αέρα. Στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) φέρονται να πυροβόλησαν προειδοποιητικά από το εσωτερικό του καταυλισμού, με αποτέλεσμα η ομάδα να τρέξει και να καταφύγει στα οχήματά της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας και οι IDF δεν έχουν σχολιάσει επισήμως το περιστατικό.

Israeli soldiers opened fire at a delegation of foreign diplomats, including around 30 ambassadors and consuls, who were visiting the Jenin area. https://t.co/CDe96brrKo pic.twitter.com/rr8zNbknG3 — Clash Report (@clashreport) May 21, 2025

Όπως μεταδίδει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, η ομάδα που δέχθηκε τα πυρά περιελάμβανε εκπροσώπους από περισσότερες από είκοσι χώρες και διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Ισπανία, η Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, το Μαρόκο, η Κίνα, η Αυστρία, η Τουρκία, η Βραζιλία, η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Ιαπωνία, η Ρουμανία, η Σρι Λάνκα, η Ινδία, η Χιλή και άλλες.

Η επίσκεψη πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο διπλωματικής αποστολής ενημέρωσης σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση και τις συνέπειες των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Τζενίν, μια από τις πιο ευαίσθητες εστίες έντασης στη Δυτική Όχθη.

Israeli forces fire at group of around 30 diplomatic missions in Jenin, including close allies Canada, Netherlands and UK. One diplomat there tells @TheNationalNews that “around six shots” fired after group was standing at military barrier. “Was all coordinated with IDF before.” pic.twitter.com/DGjxpOMHJL — Thomas Helm (@ThomasFHelm) May 21, 2025

Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδίκασε το συμβάν ως «επικίνδυνη πρόκληση κατά της διεθνούς διπλωματικής παρουσίας», καλώντας τη διεθνή κοινότητα να λάβει άμεσα μέτρα προστασίας και να ζητήσει εξηγήσεις από τις ισραηλινές αρχές. Το περιστατικό αναμένεται να προκαλέσει διπλωματικές αντιδράσεις τις επόμενες ώρες, ενώ εκκρεμεί η τοποθέτηση τόσο από τον ΟΗΕ όσο και από την Ε.Ε. Η Τζενίν έχει αποτελέσει επανειλημμένα πεδίο στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ, με τον προσφυγικό καταυλισμό να βρίσκεται στο επίκεντρο συγκρούσεων, επιδρομών και ανταλλαγών πυρών με ένοπλες παλαιστινιακές ομάδες.