Τομ Κρουζ: Το μεγάλο φινάλε του Mission: Impossible και η ακούραστη πορεία ενός θρύλου

Με το επερχόμενο Mission: Impossible – The Final Reckoning να ενδέχεται να σηματοδοτεί την τελευταία αποστολή του Ίθαν Χαντ στη μεγάλη οθόνη, ο Τομ Κρουζ στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η αποχώρηση από το σινεμά δεν είναι στα σχέδιά του. Αντιθέτως, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο The Hollywood Reporter λίγο μετά την πρεμιέρα της ταινίας στις Κάννες, σκοπεύει να συνεχίσει την καριέρα του μέχρι… τα 100 του χρόνια. «Είχα πει κάποτε ότι θα κάνω ταινίες μέχρι τα 80. Τελικά, θα συνεχίσω μέχρι τα 100. Δεν σκοπεύω να σταματήσω ποτέ – ούτε τις ταινίες δράσης, ούτε τα δράματα, ούτε τις κωμωδίες. Είμαι ενθουσιασμένος με ό,τι έρχεται», δήλωσε ο 62χρονος σταρ, επιβεβαιώνοντας την αστείρευτη ενέργεια και το πάθος του για τη μεγάλη οθόνη. Γνωστός για την αφοσίωσή του στη σωματική προετοιμασία και την επιλογή να εκτελεί ο ίδιος τα πιο επικίνδυνα ακροβατικά στις ταινίες του, ο Τομ Κρουζ δείχνει να αψηφά το πέρασμα του χρόνου. Στην όγδοη ταινία της σειράς, επιστρέφει με νέα θεαματικά stunts και εντυπωσιακές σεκάνς δράσης, αποδεικνύοντας ότι παραμένει απόλυτα ενεργός και φυσικά παρών στο σινεμά που ο ίδιος καθόρισε. «Υπάρχουν τελετουργικά που με κρατούν ζωντανό πριν από κάθε ακροβατικό», εξηγεί ο ίδιος. «Κάθε σκηνή έχει τη δική της πολυπλοκότητα, απαιτεί διαφορετική προετοιμασία, και εμπεριέχει σκέψη, ακρίβεια και πάθος. Είναι όλα εξαιρετικά ενδιαφέροντα».

Πέρα από τα ακροβατικά και τη δράση, ο Τομ Κρουζ αναφέρεται και στη βαθύτερη σύνδεσή του με την κινηματογραφική δημιουργία: «Έμαθα τόσα μέσα από αυτές τις συνεργασίες – για την αφήγηση, για τη ζωή, για την ηγεσία. Όλα όσα αφορούν τον χαρακτήρα, την ομάδα, τη σκηνοθεσία… Είναι όλα σπουδαία. Είμαι ευγνώμων που μπορώ να κάνω αυτό που αγαπώ», τονίζει. Το Mission: Impossible – The Final Reckoning έρχεται να ολοκληρώσει την ιστορία που ξεκίνησε στην προηγούμενη ταινία, Dead Reckoning Part One. Ο Ίθαν Χαντ βρίσκεται πλέον σε κατοχή του «κλειδιού» που μπορεί να αφοπλίσει την πανίσχυρη Entity – ένα αόρατο, αυτοσυντηρούμενο όπλο τεχνητής νοημοσύνης που απειλεί την παγκόσμια ισορροπία. Για να πετύχει, όμως, ο Χαντ καλείται να εντοπίσει ένα βυθισμένο ρωσικό υποβρύχιο, όπου βρίσκεται ο πηγαίος κώδικας της θανατηφόρας AI. Η ταινία υπόσχεται να συνδυάσει αγωνία, θέαμα και έναν βαθιά προσωπικό επίλογο για τον ήρωα που συνόδευσε μία ολόκληρη κινηματογραφική εποχή.

