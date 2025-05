Μπάιντεν καρκίνος: Το μήνυμα Τραμπ

Μια είδηση που συγκλονίζει την αμερικανική πολιτική σκηνή και προκαλεί παγκόσμια ανησυχία έγινε γνωστή το βράδυ της Κυριακής, καθώς το γραφείο του πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε πως ο 82χρονος Δημοκρατικός διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη, ο οποίος έχει ήδη δώσει μεταστάσεις στα οστά. Η διάγνωση ακολούθησε ιατρική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε ο πρώην πρόεδρος λόγω ουροποιητικών συμπτωμάτων που παρουσίασε τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η νόσος βαθμολογήθηκε με Gleason 9, την υψηλότερη δυνατή ένδειξη επιθετικότητας, γεγονός που καταδεικνύει προχωρημένο και επιθετικό στάδιο καρκίνου. Ωστόσο, οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς ο καρκίνος είναι ορμονοευαίσθητος, κάτι που επιτρέπει την εφαρμογή στοχευμένης ορμονοθεραπείας — θεραπευτικής μεθόδου που, σε αρκετές περιπτώσεις, μπορεί να επιβραδύνει ή και να αναστείλει την εξέλιξη της νόσου.

Ο καρκίνος του προστάτη είναι από τους πιο συχνούς στους άνδρες, με τις πιθανότητες εμφάνισής του να αυξάνονται με την ηλικία. Η διάγνωση σε προχωρημένο στάδιο, με μεταστάσεις στα οστά, δυσχεραίνει τη θεραπευτική διαχείριση. Η ορμονοεξάρτηση της συγκεκριμένης μορφής, ωστόσο, προσφέρει ένα παράθυρο αποτελεσματικής αντιμετώπισης, κυρίως μέσω αντι-ανδρογονικής θεραπείας (ADT) — είτε με φάρμακα που καταστέλλουν την παραγωγή ανδρογόνων, είτε με φαρμακευτικούς ανταγωνιστές των ορμονών αυτών. Σε περίπτωση που η νόσος παύσει να ανταποκρίνεται στην ορμονοθεραπεία, υπάρχουν εναλλακτικές, όπως χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία, στοχευμένες μοριακές θεραπείες ή ραδιοφάρμακα, ωστόσο το ποσοστό ανταπόκρισης ποικίλλει.

Donald J. Trump Truth Social 05.18.25 05:32 PM EST Melania and I are saddened to hear about Joe Biden’s recent medical diagnosis. We extend our warmest and best wishes to Jill and the family, and we wish Joe a fast and successful recovery. — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 18, 2025

Η είδηση της σοβαρής διάγνωσης ήρθε σε μια περίοδο μετά την αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα των προεδρικών εκλογών του 2024, λόγω ανησυχιών για την υγεία και τη φυσική του κατάσταση. Η τελευταία του δημόσια δοκιμασία — μια αδύναμη εμφάνιση στο ντιμπέιτ του Ιουνίου 2024 απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ — είχε επιταχύνει την πολιτική του αποχώρηση, δίνοντας τη σκυτάλη στην Καμάλα Χάρις.

Doug and I are saddened to learn of President Biden’s prostate cancer diagnosis. We are keeping him, Dr. Biden, and their entire family in our hearts and prayers during this time. Joe is a fighter — and I know he will face this challenge with the same strength, resilience, and… pic.twitter.com/gG5nB0GMPp — Kamala Harris (@KamalaHarris) May 18, 2025

Michelle and I are thinking of the entire Biden family. Nobody has done more to find breakthrough treatments for cancer in all its forms than Joe, and I am certain he will fight this challenge with his trademark resolve and grace. We pray for a fast and full recovery. — Barack Obama (@BarackObama) May 18, 2025

Η ανακοίνωση της διάγνωσης προκάλεσε κύμα συμπαράστασης από σύσσωμο το πολιτικό φάσμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος και πολιτικός αντίπαλος του Μπάιντεν, δήλωσε πως «θλίβεται» για την είδηση και εξέφρασε, μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια, «θερμές ευχές για ταχεία ανάρρωση». Η Καμάλα Χάρις, πρώην αντιπρόεδρος και διάδοχός του στο προεδρικό ψηφοδέλτιο των Δημοκρατικών, δήλωσε πως «ο Τζο είναι μαχητής και θα αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση με τη γνωστή του αντοχή και αισιοδοξία». Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, με τον οποίο ο Μπάιντεν είχε συνεργαστεί ως αντιπρόεδρος, επεσήμανε ότι «κανένας δεν έκανε περισσότερα από τον Τζο για την προώθηση της έρευνας κατά του καρκίνου» και εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι «θα πολεμήσει με αξιοπρέπεια και αποφασιστικότητα».

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια στιγμή που ο δημόσιος διάλογος στις ΗΠΑ εξακολουθεί να περιστρέφεται γύρω από το ζήτημα της ηλικίας των πολιτικών ηγετών. Ο Μπάιντεν υπήρξε ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ και η αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική ήρθε με καθυστέρηση, ύστερα από πιέσεις ακόμα και εντός του κόμματός του.