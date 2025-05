Δολοφονία 18χρονυ Ισπανία: Η στιγμή που η ισπανική αστυνομία σκοτώνει νεαρό στο αεροδρόμιο της Γκραν Κανάρια

Σκηνές φρίκης εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στο διεθνές αεροδρόμιο της Γκραν Κανάρια, όταν ένας 18χρονος υπήκοος Γκάμπιας έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών, ύστερα από επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια ελέγχου ασφαλείας. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε σοκαρισμένους τουρίστες και εργαζομένους, προκαλώντας γενικευμένη αναστάτωση. Σύμφωνα με τη Daily Mail, όλα ξεκίνησαν όταν ο νεαρός επιχείρησε να επιβιβαστεί σε πτήση προς την πατρίδα του, χρησιμοποιώντας εισιτήριο με λανθασμένη ημερομηνία. Όταν του αρνήθηκαν την είσοδο, φέρεται να προσπάθησε να περάσει δια της βίας από τον έλεγχο ασφαλείας. Το μαχαίρι που είχε κρυμμένο στο σακίδιό του ενεργοποίησε τον ανιχνευτή μετάλλων, οδηγώντας σε συμπλοκή με τις δυνάμεις ασφαλείας του αεροδρομίου. Παράλληλα, οδηγός ταξί που είχε δεχτεί επίθεση από τον 18χρονο λίγο νωρίτερα, φώναξε για βοήθεια και ενημέρωσε τους αστυνομικούς, ενισχύοντας την κινητοποίηση των Αρχών.

🇪🇸 Man shot dead by police after knife attack at Gran Canaria Airport. He tried to stab a taxi driver and threaten passengers inside the terminal with a knife. pic.twitter.com/tkIqhg0Uz1 — nextmars (@Nexttmars) May 18, 2025

Κατά την επιχείρηση ακινητοποίησης, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν πέντε φορές, με μία από τις σφαίρες να πλήττει τον νεαρό στον λαιμό. Παρά τις άμεσες προσπάθειες ανάνηψης από τα σωστικά συνεργεία, ο 18χρονος υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τη στιγμή που ο δράστης κείτεται στο έδαφος, ενώ πολίτες απομακρύνονται έντρομοι από τον χώρο. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον, ενώ δικαστική έρευνα διενεργείται από τις Αρχές της πόλης Τέλντε, με σκοπό να διαπιστωθεί αν οι αστυνομικοί έκαναν υπέρμετρη χρήση θανατηφόρας βίας. Παράλληλα, εξετάζονται σε βάθος τα βίντεο παρακολούθησης του αεροδρομίου. Ο Ιμπόν Ντομίνγκεζ, εκπρόσωπος της ισπανικής αστυνομικής ένωσης Jupol, υπερασπίστηκε τις ενέργειες των αστυνομικών, δηλώνοντας ότι η αντίδραση ήταν «σύμφωνη με τους κανόνες εμπλοκής» και προσθέτοντας πως «ο δράστης θα μπορούσε να είχε σκοτώσει έναν από τους αστυνομικούς».

🇪🇸🚨Violent incident at Gran Canaria Airport A police officer fatally shot an immigrant who allegedly attempted to attack with a knife pic.twitter.com/aYpjIBHlVC — EU Security (@EUSecAlert) May 17, 2025

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα την ταυτότητα του νεκρού, ούτε έχουν επιβεβαιώσει εάν αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με διακριτικότητα. Το αεροδρόμιο της Γκραν Κανάρια, το οποίο εξυπηρετεί σχεδόν 14 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως φημίζεται για την υψηλή του ασφάλεια και τα χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας.