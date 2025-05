Φεστιβάλ Καννών 2025: Η στιγμή που η Έμμα Στόουν δέχεται επίθεση από μέλισσα

Το κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών έχει συνηθίσει σε στιγμές glam, λάμψης και κινηματογραφικής αίγλης. Όμως η φετινή 78η διοργάνωση χάρισε στους φωτογράφους κάτι… αναπάντεχο: τη μάχη της Έμμα Στόουν με μια απρόσκλητη μέλισσα. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός περπατούσε στο θρυλικό tapis rouge του Palais des Festivals, συνοδευόμενη από τους συμπρωταγωνιστές της στη νέα ταινία «Eddington», ανάμεσά τους ο Χοακίν Φοίνιξ, ο Όστιν Μπάτλερ, ο Πέδρο Πασκάλ και ο Λουκ Γκράιμς. Όλα κυλούσαν υπέροχα – μέχρι που εμφανίστηκε ο πραγματικός απρόβλεπτος «πρωταγωνιστής» της βραδιάς: μια μέλισσα.

Pedro Pascal and Emma Stone attacked by a bee at Cannes 😅 pic.twitter.com/XrGux3uoeO

— Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) May 16, 2025