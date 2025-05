Πρόσκρουση ιστιοφόρου στη γέφυρα του Μπρούκλιν: Τραγωδία στη Νέα Υόρκη

Σοβαρό ναυτικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα) στη Νέα Υόρκη, όταν το εκπαιδευτικό ιστιοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού, «Cuauhtémoc», προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο μελών του πληρώματος και τον τραυματισμό 19 επιβατών – οι δύο εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Το σκάφος, που έφερε το όνομα του τελευταίου αυτοκράτορα των Αζτέκων και είχε αγκυροβολήσει νωρίτερα στο λιμάνι της Νέας Υόρκης για εκπαιδευτική επίσκεψη, έπλεε με πλήρως ανοιγμένα πανιά και φωταγωγημένο, όταν σύμφωνα με τις αρχές, έχασε την ισχύ του κατά τη διάρκεια ελιγμών. Η απώλεια ελέγχου το οδήγησε στην πρόσκρουση με τη γέφυρα του Μπρούκλιν, στην πλευρά του Μπρούκλιν, με αποτέλεσμα την καταστροφή του ανώτερου μέρους των ιστίων, ύψους 45 μέτρων, που δεν χωρούσαν κάτω από το επίπεδο της γέφυρας.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), κάνοντας λόγο για σοβαρό περιστατικό κατά τη διάρκεια μιας τυπικής επίσκεψης του μεξικανικού ναυτικού σκάφους στην πόλη. Το δυστύχημα εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια περαστικών που περπατούσαν στις όχθες του ποταμού East River. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή της σύγκρουσης, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους.

Ο επικεφαλής ειδικών επιχειρήσεων της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Γουίλσον Αραμπολς, διευκρίνισε πως δεν υπήρξε πτώση ατόμων στο νερό και, επομένως, δεν κρίθηκε αναγκαία η ενεργοποίηση μονάδων θαλάσσιας διάσωσης. Ωστόσο, η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρότατους τραυματισμούς στο κατάστρωμα, με συνέπεια δύο επιβάτες να καταλήξουν λίγο αργότερα από τα τραύματά τους. Στο ιστιοφόρο επέβαιναν συνολικά 277 άτομα, κυρίως ναυτικοί δόκιμοι και αξιωματικοί, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής αποστολής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, εξέφρασε δημόσια τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια των μελών του πληρώματος, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι ο πρεσβευτής του Μεξικού στις ΗΠΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές αρχές, προσφέροντας υποστήριξη στους επιζώντες και τις οικογένειές τους.

Η γέφυρα του Μπρούκλιν, σύμβολο της Νέας Υόρκης που συνδέει το Μανχάταν με το Μπρούκλιν από το 1883, αποκλείστηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας μεταφορών της πόλης, δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές ζημιές στην υποδομή της γέφυρας, και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε περίπου 40 λεπτά αργότερα. Το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης που οδήγησε στην απώλεια ελέγχου του πλοίου. Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό που σκιάζει την παραδοσιακά εορταστική παρουσία του Cuauhtémoc σε διεθνή λιμάνια και υπογραμμίζει την ευαλωτότητα ακόμα και σε εκπαιδευτικές αποστολές.

