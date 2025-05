Γιος Ρονάλτο: Ο μικρός Κριστιάνο σκοράρει και πανηγυρίζει όπως ο πατέρας του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ, γιος του θρυλικού Πορτογάλου σταρ, έκανε το επόμενο βήμα στην ποδοσφαιρική του πορεία, σκοράροντας τα πρώτα του γκολ με την εθνική ομάδα κάτω των 15 ετών της Πορτογαλίας – και φυσικά, πανηγύρισε όπως ο πατέρας του, με το χαρακτηριστικό «siuuu» που έχει γίνει παγκόσμιο σήμα κατατεθέν του CR7. Ο μόλις 14 ετών επιθετικός της Αλ Νασρ, φορώντας τη φανέλα με το νούμερο 7, άνοιξε το σκορ με εξαιρετικό τελείωμα στο 13ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης απέναντι στην Κροατία, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη της Πορτογαλίας με 3-2. Στη συνέχεια πέτυχε και δεύτερο γκολ, επιβεβαιώνοντας ότι δεν είναι απλώς «ο γιος του Ρονάλντο», αλλά ένα δικό του, ανερχόμενο ταλέντο. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Πορτογαλίας σχολίασε με ενθουσιασμό στα social media: «Το πρώτο SIUUUU του Κριστιάνο Τζούνιορ με τη φανέλα της Πορτογαλίας!».

Από πολύ μικρός, ο Κριστιάνο Τζούνιορ βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας – όχι μόνο λόγω του ονόματός του, αλλά και εξαιτίας του προφανούς ταλέντου του. Έχοντας αγωνιστεί σε ακαδημίες της Γιουβέντους, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πλέον της Αλ Νασρ, ο νεαρός επιθετικός έχει ήδη συγκεντρώσει εμπειρίες από διάφορα ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα υψηλού επιπέδου. Ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, σε παλαιότερη συνέντευξή του, είχε δηλώσει: «Δεν πρόκειται να τον πιέσω. Αν θέλει να γίνει επαγγελματίας, θα τον στηρίξω. Αλλά πρέπει να δουλέψει σκληρά, όπως έκανα κι εγώ».

First two goals ever for Cristiano Ronaldo Jr with Portugal U15! ✨🇵🇹 pic.twitter.com/pB9eOElOOq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2025