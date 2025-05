Drone Adidas Ακρόπολη: Εξηγήσεις από το Ζάππειο ζητούν Πιερρακάκης – Μενδώνη, τι απαντά η Adidas

Έντονη πολιτική, θεσμική και κοινωνική αναταραχή έχει προκαλέσει το διαφημιστικό drone show της Adidas που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου στο Ζάππειο Μέγαρο, προκαλώντας την εντύπωση ότι εξελίσσεται με φόντο –ή ακόμα και πάνω από– την Ακρόπολη. Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ειδησεογραφικά δίκτυα, στις οποίες φαίνεται ο ουρανός της Αθήνας να φωτίζεται από τα λογότυπα της γνωστής πολυεθνικής εταιρείας, στάθηκαν αφορμή για πληθώρα αντιδράσεων που αφορούν όχι μόνο τη νομιμότητα της δράσης, αλλά και την ηθική διάσταση της εμπορικής αξιοποίησης ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η Adidas, σε ανακοίνωσή της, προσπάθησε να απαντήσει στην κατακραυγή που προκλήθηκε, διαβεβαιώνοντας πως η δράση της διεξήχθη νόμιμα και με πλήρη σεβασμό στους κανόνες. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι το show πραγματοποιήθηκε αυστηρά εντός των ορίων του Ζαππείου Μεγάρου, σύμφωνα με τις άδειες που είχαν ληφθεί, και ότι ουδεμία εικόνα της Ακρόπολης χρησιμοποιήθηκε για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, η οπτική σύνδεση των πτήσεων με τον Παρθενώνα, καθώς και η συμβολική τους ένταξη στον ίδιο πολιτιστικό ορίζοντα, ενίσχυσαν την πεποίθηση ότι πρόκειται για μια περίπτωση αμφιλεγόμενης διαφημιστικής εκμετάλλευσης.

Το Υπουργείο Πολιτισμού αντέδρασε άμεσα και με ιδιαίτερη οξύτητα. Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, μίλησε για ξεκάθαρη παραβίαση της αρχαιολογικής νομοθεσίας, επισημαίνοντας ότι η διοίκηση του Ζαππείου όφειλε να ζητήσει την έγκριση του ΥΠΠΟ προτού παραχωρήσει τον χώρο. Η υπουργός τόνισε ότι το θέαμα, όπως αποτυπώθηκε από συγκεκριμένες οπτικές γωνίες, προκαλεί την ψευδαίσθηση πως τα drones πετούσαν επάνω από την Ακρόπολη, και προχώρησε σε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. «Είναι μια δυσάρεστη εικόνα – ένα παπούτσι της Adidas να φαίνεται σαν να κλωτσά την Ακρόπολη», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ραδιοφωνική της παρέμβαση, υπογραμμίζοντας τον προσβλητικό χαρακτήρα του διαφημιστικού εγχειρήματος.

Σε συνέχεια της πολιτικής κινητοποίησης, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση. Η έρευνα, την οποία θα διενεργήσει το Τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως, στοχεύει να διερευνήσει εάν υπήρξαν παραβιάσεις του νόμου περί αρχαιοτήτων ή άλλες αξιόποινες πράξεις. Παράλληλα, το υπουργείο Πολιτισμού ήρθε σε επικοινωνία με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου να διευκρινιστεί αν η διαδικασία αδειοδότησης τηρήθηκε στο ακέραιο.

