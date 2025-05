Οι πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές: Δεν… αγγίζεται ο Ρονάλντο

Στα γήπεδα του κόσμου παίζονται πολλά περισσότερα από τίτλους και τρόπαια. Παίζονται εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, μποξέρ, αθλητές του γκολφ ή του αμερικανικού ποδοσφαίρου, όλοι έχουν τη θέση τους στο μεγάλο οικονομικό παιχνίδι του σύγχρονου επαγγελματικού αθλητισμού. Κορυφαίοι σε απόδοση, αλλά και στις απολαβές τους. Σύμφωνα με τη φετινή κατάταξη του Forbes, ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται ξανά στην κορυφή ως ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στον πλανήτη. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ απολαμβάνει συνολικά ετήσια έσοδα που αγγίζουν τα 275 εκατομμύρια δολάρια, με το μεγαλύτερο μέρος να προέρχεται από το μυθικό συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας και τα υπόλοιπα από εμπορικές συμφωνίες. Στη δεύτερη θέση, ο Στέφεν Κάρι επιβεβαιώνει τη χρυσή αξία του στο NBA. Με 56 εκατομμύρια δολάρια από τους Γουόριορς και άλλα 100 από χορηγίες και εμπορικές συμφωνίες, φτάνει τα 156 εκατομμύρια ετησίως.

Τρίτος, ο πυγμάχος Τάισον Φιούρι, με έσοδα 146 εκατομμυρίων, αποδεικνύει ότι και το ρινγκ μπορεί να φέρει αστρονομικά ποσά. Την πεντάδα συμπληρώνουν ο Ντακ Πρίσκοτ (NFL) και ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι διατηρεί τη θέση του στην ελίτ, με 135 εκατομμύρια. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατατάσσεται 13ος, με συνολικά έσοδα 94,4 εκατομμυρίων, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία του εντός και εκτός παρκέ. Από το συμβόλαιο με τους Μπακς εισπράττει σχεδόν 50 εκατομμύρια, ενώ οι εμπορικές συνεργασίες του καλύπτουν το υπόλοιπο. Στη λίστα βρίσκουμε εκπροσώπους από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το μποξ, το μπέιζμπολ, το γκολφ και, βέβαια, το American Football – με τα περισσότερα ονόματα να προέρχονται από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, μέχρι τη θέση 50 δεν συναντάται καμία γυναίκα αθλήτρια, με την κορυφαία, την Κόκο Γκάουφ του τένις, να μένει εκτός με ετήσιες απολαβές 20 εκατομμυρίων.

Combined, this year’s 50 highest-paid athletes collected an estimated $4.23 billion, demolishing the previous high of $3.88 billion set just last year. Expect the trend, and the upward trajectory of athlete earnings, to continue. https://t.co/Y9YPV0kkCJ pic.twitter.com/m3L1qvo7UZ

— Forbes (@Forbes) May 15, 2025