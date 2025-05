Κωστούλας Μπράιτον: «Χρυσή» πρόταση

Με μια εξαιρετικά γενναιόδωρη πρόταση, που φτάνει τα 30 εκατομμύρια λίρες (περίπου 35,7 εκατομμύρια ευρώ), η Μπράιτον επιχειρεί να εντάξει στο δυναμικό της τον νεαρό επιθετικό του Ολυμπιακού, Μπάμπη Κωστούλα. Την πληροφορία αποκαλύπτει η έγκυρη αθλητική ιστοσελίδα The Athletic, υπογραμμίζοντας πως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχει τεθεί και ο 23χρονος Αμπνταλάχ Σίμα ως έμψυχο αντάλλαγμα. Η αγγλική ομάδα, η οποία έχει ήδη στραφεί προς την ελληνική αγορά με το ενδιαφέρον της για τον Στέφανο Τζίμα, φαίνεται αποφασισμένη να επενδύσει δυναμικά στο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το ενδιαφέρον για τον Κωστούλα κλιμακώνεται ενόψει της θερινής μεταγραφικής περιόδου, με τη Μπράιτον να στοχεύει στην απόκτηση ενός ακόμη εξελίξιμου ποδοσφαιριστή υψηλών προδιαγραφών.

🚨 Brighton pursuing deal to sign Olympiacos striker Charalampos Kostoulas. 17yo Greece youth int’l viewed among Europe’s best talents & #BHAFC have proposed ~£30m + Abdallah Sima – expected to be rejected by #Olympiacos. W/ @AndyNaylorBHAFC @TheAthleticFC https://t.co/dvJRKpqQSg

— David Ornstein (@David_Ornstein) May 16, 2025