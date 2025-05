Μελάνια Τραμπ: Η Πρώτη Κυρία που δεν μένει στον Λευκό Οίκο

Παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιστρέψει για δεύτερη φορά στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, η σύζυγός του, Melania Trump, παραμένει διακριτικά απούσα από τον Λευκό Οίκο και τον δημόσιο ρόλο που παραδοσιακά συνοδεύει τη θέση της Πρώτης Κυρίας. Στις πρώτες 108 ημέρες της προεδρικής του θητείας, η Melania έχει περάσει λιγότερες από δύο εβδομάδες στην επίσημη κατοικία του Προέδρου, σύμφωνα με πηγές του Λευκού Οίκου. Η απουσία της Melania Trump από τις καθημερινές δραστηριότητες του Λευκού Οίκου διαφοροποιείται αισθητά από το ενεργό και συχνά ηγετικό προφίλ των προκατόχων της, όπως της Jill Biden ή της Michelle Obama. Ενώ εκείνες ανέπτυσσαν ανεξάρτητες πρωτοβουλίες, αναλάμβαναν κοινωνικά προγράμματα και συνόδευαν τους συζύγους τους σε πληθώρα δημόσιων εμφανίσεων, η Melania δείχνει να ακολουθεί μια πιο εσωστρεφή και προστατευτική διαδρομή.

Ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η Πρώτη Κυρία βρίσκεται στον Λευκό Οίκο περισσότερο απ’ ό,τι αντιλαμβάνεται το κοινό. Ωστόσο, καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι συχνά αποσύρεται για εβδομάδες στον Πύργο Trump στο Μανχάταν ή στην έπαυλη Mar-a-Lago της Φλόριντα, αποφεύγοντας την προβολή και τη συνεχή πολιτική κινητικότητα της πρωτεύουσας. Μάλιστα, ο ίδιος ο πρόεδρος φέρεται να έχει αναλάβει καθήκοντα παραδοσιακά αρμοδιότητας της Πρώτης Κυρίας, όπως η επιλογή διακοσμητικών στοιχείων και επίπλωσης στους χώρους του Λευκού Οίκου.

Η στάση της Melania Trump δεν είναι εντελώς καινούργια. Ακόμη και κατά την πρώτη θητεία του συζύγου της, το 2017, καθυστέρησε να μετακομίσει στον Λευκό Οίκο προκειμένου να εξασφαλίσει ομαλή μετάβαση για τον τότε 10χρονο γιο της, Barron, που έπρεπε να αλλάξει σχολείο και τρόπο ζωής. Σήμερα, ο Barron είναι πλέον 19 ετών και φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, γεγονός που θεωρητικά θα της επέτρεπε μεγαλύτερη παρουσία στην Ουάσινγκτον. Κι όμως, η μητρική της αγωνία παραμένει κυρίαρχη.

Σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, η Melania ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα είμαι στον Λευκό Οίκο. Και όταν χρειαστεί να είμαι στη Νέα Υόρκη, θα είμαι εκεί. Όταν πρέπει να βρίσκομαι στο Παλμ Μπιτς, θα είμαι στο Παλμ Μπιτς. Η πρώτη μου προτεραιότητα είναι να είμαι μητέρα, να είμαι Πρώτη Κυρία, να είμαι σύζυγος. Και από τις 20 Ιανουαρίου, να υπηρετώ τη χώρα».

The First Lady is So Elegant. I love her🌹#MELANIATRUMP pic.twitter.com/x0Wur7QInS

— MICHELE an 🇺🇸 Girl (@aLoverofBluuee) May 10, 2025