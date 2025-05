Eurovision 2025: Εκτός τελικού η Κύπρος, συγκίνησε η Σελίν Ντιόν

Στη Βασιλεία της Ελβετίας βρίσκεται το επίκεντρο του 69ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, με την πρώτη μεγάλη δοκιμασία να ολοκληρώνεται το βράδυ της Τρίτης. Ο Α’ Ημιτελικός πρόσφερε ένα φαντασμαγορικό θέαμα, έντονη συγκίνηση και απρόβλεπτες εξελίξεις, με την ελληνική αποστολή να δίνει δυναμικό «παρών» και την Κλαυδία να εκπροσωπεί την Ελλάδα με το τραγούδι «Αστερομάτα», ενόψει του δεύτερου ημιτελικού την Πέμπτη. Δεκαπέντε χώρες ανέβηκαν στη σκηνή του πρώτου ημιτελικού, διεκδικώντας μία από τις δέκα πολυπόθητες θέσεις για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η βραδιά χαρακτηρίστηκε από υψηλή σκηνική αισθητική, συναισθηματικές ερμηνείες και μια νέα διαδικασία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων που κράτησε αμείωτη την αγωνία των θεατών.

Η Σουηδία, ως ένα από τα μεγάλα φαβορί, επιβεβαίωσε τη φήμη της με άνετη πρόκριση, εντυπωσιάζοντας τόσο με τη μουσική της πρόταση όσο και με την ανταπόκριση του κοινού. Αντιθέτως, η Κύπρος, εκπροσωπούμενη από τον Theo Evan με το τραγούδι «Shh», αν και παρουσίασε μια ιδιαίτερα επιμελημένη και τολμηρή εμφάνιση, δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό. Ανάμεσα στις πιο ηχηρές εκπλήξεις της βραδιάς ήταν η πρόκριση της Πορτογαλίας με τον Napa και το τραγούδι «Deslocado». Παρά το γεγονός ότι δεν συγκαταλεγόταν στα φαβορί, η μοναδική αισθητική και η δυναμική ερμηνεία κέρδισαν τις εντυπώσεις, εξασφαλίζοντας μια θέση στον τελικό.

Η φετινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων παρουσίασε μία καινοτομία: οι χώρες ανακοινώνονταν ανά ομάδες των τριών, με καθυστέρηση ανάμεσα στην κάθε αποκάλυψη, προσφέροντας μια πιο δραματική και φορτισμένη συναισθηματικά εμπειρία στους τηλεθεατές. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, εκτός τελικού έμειναν, εκτός από την Κύπρο, και οι αποστολές της Σλοβενίας, του Βελγίου, του Αζερμπαϊτζάν και της Κροατίας, οι οποίες δεν κατάφεραν να πείσουν κοινό και επιτροπή.

Μια από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της θρυλικής Σελίν Ντιόν μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος. Η σπουδαία Καναδή τραγουδίστρια, που το 1988 είχε χαρίσει την πρώτη νίκη στην Ελβετία με το εμβληματικό «Ne Partez Pas Sans Moi», εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση για την επιστροφή του διαγωνισμού στη χώρα που της άλλαξε τη ζωή. «Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί μαζί σας. Η Eurovision μου άλλαξε τη ζωή πριν από 37 χρόνια. Σας ευχαριστώ από καρδιάς», ανέφερε με φανερή συγκίνηση.

Η βραδιά περιελάμβανε και ένα ιδιαίτερο μουσικό αφιέρωμα στο θρυλικό τραγούδι, με τη Μαρίνα Σάττι να ενώνεται στη σκηνή με άλλους τρεις περσινούς διαγωνιζόμενους — την Jerry Heil από την Ουκρανία, την Iolanda από την Πορτογαλία και τον Silvester Belt από τη Λιθουανία — για μια καθηλωτική εκτέλεση του «Ne Partez Pas Sans Moi».

