Αλβανικός αετός Eurovision 2025: Η χειρονομία της Beatriçe Gjergji προκαλεί αντιδράσεις

Έντονο σχολιασμό και πολιτική φόρτιση προκάλεσε η χειρονομία της Beatriçe Gjergji, τραγουδίστριας του αλβανικού συγκροτήματος Shkodra Elektronike, κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού της Eurovision 2025. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της πρόκρισης της Αλβανίας στον τελικό, η καλλιτέχνις σήκωσε τα χέρια σχηματίζοντας τον γνωστό «δικέφαλο αετό», σύμβολο του αλβανικού εθνικισμού, το οποίο συνδέεται ιστορικά με πολιτικά ευαίσθητα συμφραζόμενα στα Βαλκάνια. Η εικόνα μεταδόθηκε ζωντανά σε εκατομμύρια θεατές σε όλη την Ευρώπη και προκάλεσε πληθώρα αντιδράσεων, ιδιαίτερα σε σερβικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία έκαναν λόγο για πρόκληση και χαρακτήρισαν τη χειρονομία «προσβλητική» και «ακατάλληλη» για το πλαίσιο ενός διαγωνισμού που, όπως υποστηρίζουν, προάγει την ενότητα και την πολιτισμική συνύπαρξη.

Ο δικέφαλος αετός αποτελεί εθνικό σύμβολο της Αλβανίας, ωστόσο η χρήση του μέσω χειρονομιών — κυρίως σε διεθνείς ή αθλητικές διοργανώσεις — έχει στο παρελθόν συνδεθεί με εθνικιστικές εκφράσεις και έχει προκαλέσει εντάσεις, ιδίως μεταξύ Αλβανών και Σέρβων. Η συγκεκριμένη χειρονομία έχει απασχολήσει και άλλες φορές το ευρωπαϊκό προσκήνιο, με χαρακτηριστικά παραδείγματα από το χώρο του ποδοσφαίρου. Το περιστατικό στη σκηνή της Eurovision πυροδότησε εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τα όρια της προσωπικής έκφρασης, τη συμβολική φόρτιση των κινήσεων στη δημόσια σφαίρα και την ανάγκη διατήρησης της πολιτικής ουδετερότητας του διαγωνισμού.

🇦🇱🇷🇸 Albania’s Eurovision representatives sparked anger in Serbia for doing the Albanian eagle hand gesture following their qualification for the final.

Serbian media reported that the gesture was made to “provoke the Serbs.”

Shkodra Elektronike has gained many fans in Serbia… pic.twitter.com/BlBKEDLoWW

— kos_data (@kos_data) May 13, 2025