Αβονίγι τραυματισμός: Σε τεχνητό κώμα ο 27χρονος επιθετικός

Σοκ προκάλεσε στο αγγλικό και διεθνές ποδόσφαιρο ο σοβαρός τραυματισμός του Τάιβο Αβονίγι, ο οποίος υπέστη ισχυρό πλήγμα στην κοιλιακή χώρα, όταν συγκρούστηκε με το δοκάρι στο φινάλε της κυριακάτικης (11/5) αναμέτρησης της Νότιγχαμ Φόρεστ με τη Λέστερ Σίτι. Ο 27χρονος Νιγηριανός επιθετικός υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, με την ιατρική ομάδα να αποφασίζει τη φαρμακευτική καταστολή και την εισαγωγή του σε τεχνητό κώμα, το βράδυ της Τρίτης (13/5), στο πλαίσιο της μετεγχειρητικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους θεράποντες γιατρούς, η κατάσταση του Αβονίγι είναι σταθερή και υπό πλήρη ιατρικό έλεγχο, ενώ δεν συντρέχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του. Το πρωί της Τετάρτης (14/5) αναμένεται να διακοπεί σταδιακά η καταστολή, ώστε ο ποδοσφαιριστής να επανέλθει σε συνείδηση και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαδικασία αποκατάστασης, με στόχο την έξοδό του από το νοσοκομείο μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η αγγλική ομάδα προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση το πρωί της Τρίτης, επιβεβαιώνοντας τη σοβαρότητα του τραυματισμού και τη θετική, μέχρι στιγμής, μετεγχειρητική πορεία του παίκτη: «Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Τάιβο Αβονίγι αναρρώνει καλά μέχρι στιγμής, μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση για σοβαρό τραυματισμό στην κοιλιακή χώρα, που υπέστη κατά τον αγώνα της Κυριακής με τη Λέστερ Σίτι. Η σοβαρότητα του τραυματισμού αποτελεί ισχυρή υπενθύμιση των φυσικών κινδύνων που ενέχει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και γιατί η υγεία και η ευημερία των αθλητών πρέπει πάντοτε να προτάσσονται».

