Τράβις Σκοτ: Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που ακολουθεί στα social meia

Το «κλάσικο» της προηγούμενης αγωνιστικής ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης αποτέλεσε όχι απλώς ένα σπουδαίο ποδοσφαιρικό γεγονός, αλλά μια πολυδιάστατη εμπειρία που συνδύασε αθλητισμό, πολιτισμό και showbiz. Με συνολικά επτά γκολ, τρομερή ένταση και επικές ανατροπές, η αναμέτρηση ικανοποίησε και τους πιο απαιτητικούς φιλάθλους. Η Μπαρτσελόνα, αν και βρέθηκε να χάνει με 0-2, πραγματοποίησε επική ανατροπή στο πρώτο ημίχρονο, φτάνοντας σε προβάδισμα 4-2, με το τελικό 4-3 να επισφραγίζει μία από τις πιο εντυπωσιακές εκδόσεις του ισπανικού superclasico.

Μεταξύ των θεατών της αναμέτρησης βρέθηκε και ο διάσημος Αμερικανός ράπερ Τράβις Σκοτ, ο οποίος έζησε το ματς σαν αληθινός Μπλαουγκράνα, πανηγυρίζοντας με πάθος κάθε γκολ της Μπαρτσελόνα. Η παρουσία του συνδέθηκε με τη συνεργασία του με την ομάδα και το Spotify, που σφραγίστηκε με την κυκλοφορία ειδικής φανέλας που έφερε το λογότυπο του fashion brand του ράπερ, Cactus Jack. Τα πλάνα με τον Τράβις να ανεμίζει κασκόλ, να αγκαλιάζει τον Ζοάν Λαπόρτα και να πανηγυρίζει σαν… lifelong οπαδός της Μπάρτσα, έγιναν viral στα social media, επιβεβαιώνοντας πως η σύμπραξη ποδοσφαίρου και μουσικής μπορεί να προσφέρει μοναδικές στιγμές.

Looks like Travis Scott had fun today @Spotify @trvisXX 🌵 pic.twitter.com/Z8W9aXVeXh

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 11, 2025