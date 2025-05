Τομ Κρουζ: Οι συμβουλές που έδωσε σε ανερχόμενους ηθοποιούς

Σε μια αποκαλυπτική ομιλία στο Λονδίνο, με αφορμή την απονομή τιμητικής διάκρισης από το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (BFI), ο Τομ Κρουζ δεν περιορίστηκε σε ευχαριστίες και αναμνήσεις. Ο αστέρας του Χόλιγουντ – γνωστός για την απόλυτη αφοσίωσή του σε κάθε πτυχή της κινηματογραφικής παραγωγής – άσκησε κριτική στις κινηματογραφικές σχολές, ανέδειξε τη σημασία της ομαδικότητας και μίλησε με πάθος για την τεχνική πλευρά της ηθοποιίας, όπως λίγοι σταρ του διαμετρήματός του το κάνουν. «Αυτό που δεν διδάσκεται στους νέους ηθοποιούς είναι τα ίδια τα εργαλεία του κινηματογράφου», είπε ο Κρουζ, τονίζοντας ότι η γνώση των φακών, του φωτισμού και του μοντάζ είναι εξίσου σημαντική με το υποκριτικό ταλέντο. «Όπως και στην αντίληψη μιας θεατρικής σκηνής, έτσι και στον κινηματογράφο, οφείλεις να ξέρεις τι έχεις γύρω σου. Είναι παράλογο που αυτό αγνοείται σε τόσες σχολές», υπογράμμισε.

Ο σταρ του Mission Impossible και του Top Gun κάλεσε τους νεότερους ηθοποιούς να εμπλακούν ενεργά στη συνολική διαδικασία μιας παραγωγής. «Περάστε χρόνο στο μοντάζ, μάθετε πώς λειτουργεί ο φωτισμός, γνωρίστε τον ήχο και τη μουσική. Ο Μπράντο το έκανε. Ο Νίκολσον το έκανε. Αυτό είναι που τους έκανε σπουδαίους».

Ο Κρουζ αναφέρθηκε και στα πρώτα του βήματα στη βιομηχανία, αποκαλύπτοντας ότι μετά την επιτυχία του στο Risky Business το 1983, χρησιμοποίησε το νέο του εκτόπισμα για να αποκτήσει πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα της παραγωγής του Top Gun.

Survival is in the details. pic.twitter.com/i9mTwNdhfr

