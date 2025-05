Φειδίας Παναγιώτου Ρωσία: «Ήρθα για διπλωματία, όχι για την παρέλαση»

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η παρουσία του ανεξάρτητου Κύπριου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου στη Μόσχα, την ημέρα που η ρωσική πρωτεύουσα φιλοξενούσε τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την «Ημέρα της Νίκης» – μια εκδήλωση που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αξιοποίησε επικοινωνιακά ως μήνυμα ισχύος προς τη Δύση, εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία. Ο Παναγιώτου, γνωστός από τη δημόσια παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη στάση του κατά των κυρίαρχων πολιτικών αφηγήσεων, επέλεξε να βρεθεί στη ρωσική πρωτεύουσα χωρίς επίσημη εντολή ή εξουσιοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μια πρωτοβουλία που χαρακτηρίστηκε «προσωπική διπλωματική αποστολή».

Μαζί με τον Παναγιώτου στη Μόσχα βρέθηκαν και άλλοι ευρωβουλευτές, μεταξύ αυτών εκπρόσωποι του γερμανικού κόμματος BSW της Σάρα Βάγκενκνεχτ – που συνδυάζει αριστερή ρητορική με αντιμεταναστευτική πολιτική – και μέλη του κυβερνώντος κόμματος SMER της Σλοβακίας, το οποίο εκφράζει φιλορωσικές θέσεις. Η παρουσία τους δεν συνδέεται με επίσημες ευρωπαϊκές διαδικασίες και αντίκειται ρητά στη θεσμική στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ίδια η πρόεδρός του, Ρομπέρτα Μέτσολα, απηύθυνε προειδοποίηση για το ταξίδι αυτό, καλώντας τους εμπλεκόμενους ευρωβουλευτές να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Σε βίντεο που ανήρτησε από τη Μόσχα, ο Φειδίας Παναγιώτου επιχειρεί να εξηγήσει το σκεπτικό της παρουσίας του. Τονίζει πως δεν ταξίδεψε για να παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση, αλλά για να υποστηρίξει την ανάγκη ειρηνευτικής διπλωματίας και να εκφράσει την αντίθεσή του στη διαρκή στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η αποστολή όπλων δεν φέρνει το τέλος του πολέμου, αλλά τον παρατείνει, με τεράστιο ανθρώπινο κόστος και αυξημένο κίνδυνο πυρηνικής σύγκρουσης», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας θέσεις που συμβαδίζουν σε μεγάλο βαθμό με το αφήγημα της Μόσχας. Ο Κύπριος ευρωβουλευτής τόνισε ότι θέλει να διαφέρει από πολιτικούς που «μένουν στα λόγια» και επέλεξε να βρεθεί στη ρωσική πρωτεύουσα για να εφαρμόσει τις ιδέες του στην πράξη. Αν και δεν συναντήθηκε με τον Πούτιν, δήλωσε ότι ήρθε σε επαφή με τον πρόεδρο της Δούμα, αναρτώντας φωτογραφία από την επίμαχη συνάντηση.

Η πρωτοβουλία Παναγιώτου θέτει ζήτημα θεσμικής υπέρβασης, καθώς η εξωτερική πολιτική και η διπλωματική εκπροσώπηση της ΕΕ δεν μπορεί να πραγματοποιείται ατομικά από ευρωβουλευτές, ιδίως όταν η επίσημη θέση της Ένωσης είναι σαφώς διαφοροποιημένη και ενιαία ως προς την υποστήριξη της Ουκρανίας απέναντι στην ρωσική εισβολή. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι ποιόν εκπροσωπεί στην πραγματικότητα ένας ευρωβουλευτής όταν επιχειρεί να συνομιλήσει με ρωσικές αρχές, χωρίς εξουσιοδότηση, σε μια τόσο κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία.

Ο Παναγιώτου καταλήγει στο βίντεο ζητώντας από τους ακολούθους του στα social media να σχολιάσουν την επιλογή του να μεταβεί στη Μόσχα. Ωστόσο, τίθεται εύλογα το ερώτημα αν μια τέτοια πολιτική πράξη θα έπρεπε να τεθεί σε ψηφοφορία κοινού εκ των υστέρων ή να προηγηθεί θεσμική διαβούλευση εντός των ευρωπαϊκών οργάνων.

Why I Went to Russia pic.twitter.com/9RFlHOlEoy

— Fidias Panayiotou (@Fidias0) May 12, 2025