Τραμπ Σαουδική Αραβία: Τον υποδέχθηκαν με κινητό κατάστημα McDonald’s

Με μια υποδοχή που συνδύαζε επισημότητα, συμβολισμό και… fast food, η Σαουδική Αραβία καλωσόρισε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στο Ριάντ, στο πλαίσιο της τετραήμερης περιοδείας του στην περιοχή του Κόλπου. Πέρα από το κλασικό κόκκινο χαλί και την τελετουργική φιλοξενία στα βασιλικά ανάκτορα, οι σαουδαραβικές αρχές προχώρησαν σε μια κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη: εγκατέστησαν ένα πλήρως λειτουργικό, κινητό κατάστημα McDonald’s, το οποίο τοποθετήθηκε σε κοντινή απόσταση από το προεδρικό επιτελείο και εξυπηρετούσε αποκλειστικά τον πρόεδρο και τους στενούς του συνεργάτες. Η είδηση, την οποία μετέδωσαν πρώτα τοπικά μέσα και αργότερα επιβεβαίωσαν διεθνείς ανταποκριτές, προκάλεσε ποικίλα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, με αρκετούς να τη θεωρούν μια ασυνήθιστη αλλά ενδεικτική κίνηση «διπλωματίας των προσωπικών προτιμήσεων».

Όσοι γνωρίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζουν επίσης ότι τρέφει ξεχωριστή αδυναμία στα McDonald’s, μια συνήθεια που είχε προκαλέσει αντίστοιχα σχόλια και κατά την πρώτη του προεδρική θητεία. Η προτίμησή του σε Big Mac, τηγανητές πατάτες και Coca-Cola είναι καταγεγραμμένη ακόμη και σε πρώην προεδρικά ημερολόγια. Η εγκατάσταση του κινητού καταστήματος ερμηνεύεται από διπλωματικούς παρατηρητές ως μια προσεγμένη κίνηση φιλοξενίας από την πλευρά του Ριάντ, με στόχο να τονιστεί η προθυμία των Σαουδαράβων να προσαρμόσουν το πρωτόκολλο στις προτιμήσεις του ισχυρού επισκέπτη – ακόμη και όταν αυτές αφορούν… χάμπουργκερ. Το στιγμιότυπο με το mobile McDonald’s αναπαρήχθη ευρέως στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και στα social media, με τον δημοσιογραφικό λογαριασμό NEXTA να σχολιάζει εύστοχα: «McDiplomacy σε πλήρη ανάπτυξη».

🇸🇦🍔 Saudi Arabia procured a mobile McDonald’s for Trump during his state visit

As part of the red-carpet treatment, Saudi officials arranged for a fully operational mobile McDonald’s unit to accompany President Trump during his stay.

