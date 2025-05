Τραμπ – Σαουδική Αραβία: «Η μεγαλύτερη αμυντική συμφωνία στην ιστορία»

Σημαντικές οικονομικές και στρατιωτικές συμφωνίες ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ριάντ, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε ένα ευρύ φάσμα συμφωνιών που καλύπτουν από την άμυνα και την τεχνητή νοημοσύνη έως την ενέργεια, την ασφάλεια και τις υποδομές. Κεντρικό στοιχείο του πακέτου αποτελεί η υπογραφή της μεγαλύτερης συμφωνίας αμυντικού εξοπλισμού στην ιστορία των ΗΠΑ, αξίας 142 δισ. δολαρίων, που περιλαμβάνει πωλήσεις οπλικών συστημάτων και υπηρεσιών από περισσότερες από δώδεκα αμερικανικές αμυντικές εταιρείες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, η συμφωνία περιλαμβάνει:

Περιλαμβάνεται επίσης εκτενής εκπαίδευση προσωπικού και ενίσχυση των στρατιωτικών υποδομών, όπως στρατιωτικές σχολές και ιατρικές υπηρεσίες.

Πέραν των εξοπλισμών, η συμφωνία συνοδεύεται από σαουδαραβικές επενδύσεις 600 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, εκ των οποίων:

Σημαντικά κονδύλια προβλέπονται και για συνεργασία στους τομείς της ενέργειας και των ορυκτών πόρων, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό. Ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε δεκτός με υψηλές τιμές στο Ριάντ, συνοδεία μαχητικών F-15, ενώ συμμετείχε σε μεγαλοπρεπή τελετή στα βασιλικά ανάκτορα. Κατά την έναρξη των συνομιλιών με τον πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο Τραμπ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του: «Οι σημαντικότεροι επιχειρηματίες του κόσμου είναι εδώ σήμερα και θα φύγουν με πολλές επιταγές», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι συμφωνίες αφορούν «πιθανόν έως και 2 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ».

Αν και στην επίσημη ανακοίνωση δεν έγινε αναφορά, δύο πηγές του Reuters επιβεβαίωσαν ότι η Σαουδική Αραβία επιθυμεί την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών F-35 της Lockheed Martin – ένα αίτημα που βρίσκεται υπό εξέταση, καθώς τίθεται ζήτημα ισορροπίας αμυντικών δυνατοτήτων στην περιοχή, λόγω της ειδικής σχέσης ΗΠΑ–Ισραήλ. Η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με πηγή, επανεξετάζει τη δυνατότητα ικανοποίησης του αιτήματος, χωρίς να παραβιαστεί η δέσμευση για διατήρηση της ποιοτικής υπεροχής του Ισραήλ στον στρατιωτικό τομέα.

