Τραμπ – Κατάρ: Το «ιπτάμενο παλάτι» του προέδρου, δώρο του Κατάρ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να αποδεχθεί ως δωρεά ένα πολυτελές Boeing 747-8 από τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ, το οποίο πρόκειται να αναβαθμιστεί και να χρησιμοποιηθεί προσωρινά ως Air Force One. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες δωρεές ξένου κράτους προς την αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ που γνωρίζουν το ζήτημα. Το αεροσκάφος αναμένεται αργότερα να μεταφερθεί στη βιβλιοθήκη του Προέδρου Τραμπ όταν εκείνος αποχωρήσει από το αξίωμα, κάτι που σημαίνει ότι ενδέχεται να έχει πρόσβαση στο αεροσκάφος ακόμα και μετά τη θητεία του.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να παραλάβει το αεροσκάφος μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας: «Το Πεντάγωνο αποκτά ΔΩΡΕΑΝ ένα 747 για να αντικαταστήσει το σαράντα ετών Air Force One, σε μια απολύτως διαφανή συναλλαγή, και οι διεφθαρμένοι Δημοκρατικοί ενοχλούνται τόσο πολύ που επιμένουν να πληρώσουμε ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΟΣΟ για το αεροπλάνο. Οι Δημοκρατικοί είναι παγκοσμίου επιπέδου χαμένοι!!!». Ωστόσο, η πρόταση έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από Δημοκρατικούς βουλευτές και οργανώσεις για την κυβερνητική διαφάνεια, που κάνουν λόγο για σοβαρά ηθικά και νομικά ζητήματα. Επισημαίνουν ότι η σχέση του Τραμπ με επιχειρηματικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή, το αστρονομικό κόστος του αεροσκάφους (άνω των 400 εκατ. δολαρίων) και το ενδεχόμενο προσωπικής του χρήσης δημιουργούν ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων.

Ο Ρόμπερτ Γουάισμαν, επικεφαλής της οργάνωσης Public Citizen, δήλωσε: «Ακόμα και για μια προεδρία που έχει χαρακτηριστεί από οικονομικά σκάνδαλα, αυτή η κίνηση είναι εξοργιστική. Αποδεικνύει ότι η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ υπό τον Τραμπ είναι προς πώληση».

Trump set to receive $400 million ‘flying palace’ from Qatar to use as Air Force One: report https://t.co/aDRNXCVosK pic.twitter.com/PYBdszFeqg

— New York Post (@nypost) May 11, 2025