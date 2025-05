Μακρόν, το σακουλάκι “φωτιά” και τα σενάρια για ναρκωτικά: Η απάντηση του Ελιζέ

Μια σκηνή από το ταξίδι του Εμανουέλ Μακρόν, του Φρίντριχ Μερτς και του Κιρ Στάρμερ προς το Κίεβο για τη συμμετοχή τους στην τηλεδιάσκεψη της «συμμαχίας των προθύμων» για την Ουκρανία, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στα social media, δίνοντας τροφή σε μια σειρά ακραίων θεωριών συνωμοσίας. Αφορμή στάθηκε ένα στιγμιότυπο από βίντεο όπου ο Γάλλος πρόεδρος φαίνεται να μετακινεί ένα λευκό αντικείμενο, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος απομακρύνει διακριτικά κάτι που μοιάζει με καλαμάκι από το τραπέζι. Στο διαδίκτυο, κάποιοι χρήστες έσπευσαν να ισχυριστούν ότι ο Μακρόν «έκρυψε σακουλάκι με κοκαΐνη» και ότι ο Μερτς απομάκρυνε «σύνεργο χρήσης ναρκωτικών». Μάλιστα, τα αποσπάσματα κυκλοφόρησαν σε αργή κίνηση για να ενισχυθούν οι υπαινιγμοί.

DEVELOPING SCANDAL: Macron, Starmer, and Merz caught on video on their return from Kiev. A bag of white powder on the table. Macron quickly pockets it, Merz hides the spoon. No explanation given. Zelensky, known cocaine enthusiast, had just hosted them. All three of the “leaders”… pic.twitter.com/M2h5Fhzo5h

Οι φήμες πήραν γρήγορα πολιτική διάσταση, όταν η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, αναπαρήγαγε το βίντεο μέσα από το Telegram με δηκτικό σχόλιο: «Ο Γάλλος, ο Άγγλος και ο Γερμανός μπήκαν στο τρένο και… φούμαραν. Τόσο πολύ, που ξέχασαν να κρύψουν τα εργαλεία τους – μια σακούλα και ένα κουτάλι». Ανακάλεσε μάλιστα παλαιότερο διάλογο της με δυτικό διπλωμάτη, λέγοντας ότι όταν τον ρώτησε γιατί η ΕΕ στηρίζει τον «ναρκομανή Ζελένσκι», εκείνος απάντησε: «Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες κάνουν ναρκωτικά. Δεν μας κάνει εντύπωση».

Η απάντηση του Ελιζέ δεν άργησε. Σε επίσημη ανάρτηση στον λογαριασμό της γαλλικής προεδρίας στο X (πρώην Twitter), αναφέρεται: «Όταν η ευρωπαϊκή ενότητα ενοχλεί, η παραπληροφόρηση μετατρέπει ένα απλό χαρτομάντιλο σε ναρκωτικό. Αυτές οι ψευδείς ειδήσεις προέρχονται από εχθρούς της Γαλλίας, στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Οφείλουμε να είμαστε σε επαγρύπνηση απέναντι στη διασπορά ψευδών ειδήσεων». Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η εφημερίδα Libération, η οποία κατέρριψε τους ισχυρισμούς με στοιχεία. Όπως επισημαίνει στο άρθρο της: «Υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες του AFP και του Associated Press αποδεικνύουν ότι το υποτιθέμενο ‘σακουλάκι με λευκή σκόνη’ είναι στην πραγματικότητα ένα χαρτομάντιλο που είχε τσαλακωθεί στο τραπέζι. Το ‘καλαμάκι’ μοιάζει περισσότερο με αναδευτήρα ή οδοντογλυφίδα, την οποία φαίνεται να κρατά ο Μερτς». Η εφημερίδα καταλήγει ότι οι δύο ηγέτες απλώς δεν ήθελαν αντικείμενα όπως χαρτομάντιλα ή οδοντογλυφίδες να βρίσκονται στο πλάνο της συνάντησης με τον Στάρμερ και τον Ζελένσκι, λίγο πριν αρχίσει η επίσημη τηλεδιάσκεψη.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.

This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr

— Élysée (@Elysee) May 11, 2025