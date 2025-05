Μακρόν Ουκρανία: Παρασκήνια από το ταξίδι με τρένο στο Κίεβο

Ένα βίντεο με στιγμιότυπα από την πρόσφατη επίσκεψή του στο Κίεβο ανάρτησε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), παρουσιάζοντας πλάνα τόσο από το ταξίδι με τρένο προς την ουκρανική πρωτεύουσα όσο και από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρουσία των Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το βίντεο φέρει τον τίτλο «Στην Ουκρανία, μαζί» και ξεκινά με τον Μακρόν να ρωτά: «Τι ώρα θα φτάσουμε στο Κίεβο;». Στη συνέχεια, εύχεται «καληνύχτα» την ώρα που το τρένο συνεχίζει τη διαδρομή του. Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του βίντεο, ο Μακρόν φαίνεται να μιλά στο τηλέφωνο με τον Ντόναλντ Τραμπ από το Προεδρικό Μέγαρο της Ουκρανίας. «Μπορώ να σε καλέσω σε δύο λεπτά με τον Ζελένσκι;», ρωτά τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, και προσθέτει: «Αποδέχθηκε αυτό που προτείνεις με το μήνυμά σου — την εκεχειρία των 30 ημερών — και είναι έτοιμος να το ανακοινώσει».

Ο Μακρόν κλείνει τη συνομιλία ενημερώνοντας ότι το κοινό τηλεφώνημα με τους υπόλοιπους ηγέτες (Μερτς, Στάρμερ, Τουσκ και Ζελένσκι) θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα, τοπική ώρα Ουκρανίας. Στο τέλος του βίντεο, ο Γάλλος πρόεδρος δηλώνει χαρακτηριστικά: «Η ειρήνη και η ελευθερία της Ευρώπης κρίνεται εδώ, στο Κίεβο. Θα το πούμε και στον Τραμπ». Το μήνυμα είναι σαφές: εάν η Ρωσία δεν τηρήσει την εκεχειρία, Ευρώπη και ΗΠΑ θα απαντήσουν συντονισμένα με νέες κυρώσεις. Η τελευταία σκηνή του βίντεο αποτυπώνει έναν θερμό εναγκαλισμό μεταξύ του Εμανουέλ Μακρόν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Γάλλο πρόεδρο να λέει συγκινημένος «σε έχω στην καρδιά μου» και τον Ουκρανό ομόλογό του να ανταπαντά: «Σε ευχαριστώ».

