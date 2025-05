Αδερφός Πάπα: Ο Λουί Πρεβόστ αποκάλεσε τη Νάνσι Πελόζι «μεθυσμένη πο…να»

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρέθηκε ο μεγαλύτερος αδελφός του νεοεκλεγέντος πάπα Λέοντα ΙΔ΄, Λουί Πρεβόστ, εξαιτίας μίας σειράς χυδαίων και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενων αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, που δείχνουν ξεκάθαρη πολιτική του ταύτιση με το κίνημα MAGA και βαθιά εχθρότητα απέναντι στο Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ. Σύμφωνα με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ των Daily Beast και New York Post, ο 73χρονος Λουί Πρεβόστ, κάτοικος Φλόριντα, έχει δημοσιεύσει στο Facebook περιεχόμενο που περιλαμβάνει προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και θεωρίες συνωμοσίας. Σε μία από τις πιο χυδαίες αναρτήσεις του, φέρεται να αποκαλεί τη βουλευτή των Δημοκρατικών και πρώην πρόεδρο της Βουλής, Νάνσι Πελόζι, «μεθυσμένη π…να», σχολιάζοντας ένα παλαιότερο βίντεο του 1996. Πέραν των προσωπικών προσβολών, ο Πρεβόστ έχει αναρτήσει περιεχόμενο που προωθεί ρητορική μίσους κατά των Δημοκρατικών, χαρακτηρίζοντάς τους «προδότες» και «κομμουνιστές». Σε άλλη ανάρτηση, υποστήριζε ότι όσοι πολιτικοί συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα έπρεπε να συλληφθούν για εσχάτη προδοσία. Δεν έλειψαν επίσης ειρωνείες κατά του προοδευτικού χώρου, με χαρακτηριστική μια εικόνα που απεικόνιζε ένα ψυχιατρείο και τη λεζάντα: «Εδώ ζούσαν οι woke πριν από τη δεκαετία του ’70». Παράλληλα, εξήρε τον Τζέι Ντι Βανς, Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, για την απόδοσή του σε πρόσφατο προεκλογικό ντιμπέιτ, παρότι ο αδελφός του –και νυν Πάπας– είχε προηγουμένως αναδημοσιεύσει κριτική κατά του Βανς.

Pope Leo XIV’s brother branded Nancy Pelosi a “drunk c***” prior to his brother becoming the new Pope.

“Do they not know that there is a thing called video? Just listen to what this drunk c— has to say in the mid=90s long before her husband had grindr dates.”

Louis Prevost,… pic.twitter.com/Gfy2H2QEYT

