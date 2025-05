Metallica σεισμός: Το διάσημο συγκρότημα ταρακούνησε τη γη – Κυριολεκτικά!

Ένα μοναδικό φαινόμενο καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Lane Stadium της Βιρτζίνια, όταν η εκρηκτική ενέργεια της συναυλίας των Metallica προκάλεσε σεισμική δόνηση, η οποία καταγράφηκε από σεισμογράφο 1,5 χιλιόμετρο μακριά. Η εμφάνιση των θρυλικών Metallica στο Μπλάκσμπεργκ δεν ήταν απλώς μια μουσική εμπειρία για τους περίπου 60.000 παρευρισκόμενους – ήταν ένα σεισμικό γεγονός, τόσο στην κυριολεξία όσο και στη μεταφορική του ένταση. Οι δονήσεις σημειώθηκαν την ώρα που το συγκρότημα ερμήνευε το εμβληματικό «Enter Sandman», με το κοινό να συμμετέχει έντονα, πηδώντας, φωνάζοντας και χτυπώντας ρυθμικά το έδαφος. Πρόκειται για μια καθιερωμένη, σχεδόν τελετουργική στιγμή στο γήπεδο, αφού το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί σήμα κατατεθέν των αγώνων της ομάδας Virginia Tech Hokies, που έχει ως έδρα το συγκεκριμένο στάδιο. Όμως αυτή τη φορά, η μουσική παράδοση συνοδεύτηκε από πραγματικούς κραδασμούς του εδάφους.

Όπως επιβεβαίωσε στο FOX Weather ο Μάρτιν Τσάπμαν, διευθυντής του Seismological Observatory του Virginia Tech, ο σεισμογράφος του παρατηρητηρίου κατέγραψε σαφώς τη δόνηση, την οποία απέδωσε στη συντονισμένη δράση του πλήθους. Αν και πολύ μικρός για να καταχωριστεί επισήμως στη σεισμική κλίμακα, ο «σεισμός των Metallica» – όπως βαφτίστηκε στα κοινωνικά δίκτυα – προκάλεσε έκπληξη και ενθουσιασμό. «Το μέγεθος θα ήταν μικρότερο από 1,0. Πολύ μικρό για να γίνει αισθητό ακόμα και σε κοντινή απόσταση», διευκρίνισε ο Τσάπμαν.

Virginia Tech hosted a Metallica concert tonight and the Hokies’ fans got to hear their entrance song, Enter Sandman, played live in Lane Stadium 🔥🏟️ pic.twitter.com/sPNXMeo1Gm

— CFB Kings (@CFBKings) May 8, 2025