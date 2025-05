Ουκρανία: Το βίντεο με τον θερμό εναγκαλισμό στον Ζελένσκι που ανήρτησε ο Μακρόν

Λίγες μόνο ώρες αφότου η Δύση απηύθυνε τελεσίγραφο στη Ρωσία για την αποδοχή μιας 30ήμερης κατάπαυσης του πυρός, ο Εμανουέλ Μακρόν έστειλε εκ νέου μήνυμα αλληλεγγύης στην Ουκρανία – αυτή τη φορά μέσα από ένα προσωπικό και ιδιαίτερα φορτισμένο βίντεο.

Στο βίντεο, που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ, ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίζεται να αγκαλιάζει θερμά τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συνοδεύοντας την εικόνα με τη λιτή αλλά εύγλωττη φράση: «Βασίσου σε εμάς, φίλε μου».

Το μήνυμα συνοδεύει την απόφαση περίπου είκοσι κρατών-μελών του συνασπισμού των «πρόθυμων», όπως αποκαλείται, να στηρίξουν την πρόταση για μια εκεχειρία διάρκειας 30 ημερών. Όπως δήλωσε ο Μακρόν από το Κίεβο, όπου βρέθηκε μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες για συναντήσεις με τον Ζελένσκι και τηλεδιάσκεψη με τον Ντόναλντ Τραμπ, η παρακολούθηση της εφαρμογής της εκεχειρίας θα ανατεθεί κατά κύριο λόγο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στην προσπάθεια θα συμμετάσχουν όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Γαλλίας προειδοποίησε εκ νέου τη Μόσχα, κάνοντας λόγο για κοινό ευρωαμερικανικό μέτωπο σε περίπτωση παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός. «Αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την εκεχειρία, έχουμε συμφωνήσει να προχωρήσουμε συντονισμένα σε μαζικές κυρώσεις – τόσο από την Ευρώπη όσο και από τις ΗΠΑ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Count on us, my friend. pic.twitter.com/NGvMW5odw2

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 10, 2025