Όρος Φούτζι: Φοιτητής διασώθηκε δύο φορές σε τέσσερις ημέρες

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο εμβληματικό όρος Φούτζι της Ιαπωνίας, όταν ένας 27χρονος φοιτητής από την Κίνα χρειάστηκε να διασωθεί δύο φορές μέσα σε τέσσερις ημέρες από τις ιαπωνικές αρχές – τη δεύτερη φορά, επειδή επέστρεψε στην κορυφή αναζητώντας το κινητό του τηλέφωνο. Ο φοιτητής, που διαμένει στο Τόκιο, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις 22 Απριλίου σε ύψος περίπου 3.000 μέτρων στο μονοπάτι Fujinomiya και διασώθηκε με ελικόπτερο, καθώς είχε χάσει τα κραμπόν του – ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα που προσφέρουν σταθερότητα στο χιόνι και τον πάγο. Χωρίς αυτά, δεν μπορούσε να συνεχίσει την κάθοδο από την κορυφή των 3.776 μέτρων, την υψηλότερη της Ιαπωνίας.

Παρά την επικίνδυνη εμπειρία και τη διάσωσή του, επέστρεψε μόλις τέσσερις ημέρες αργότερα στο βουνό, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις για τις σκληρές συνθήκες, προκειμένου να ανακτήσει προσωπικά αντικείμενα που είχε αφήσει πίσω – μεταξύ αυτών και το κινητό του τηλέφωνο. Η δεύτερη διάσωση κρίθηκε αναγκαία όταν, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της νομαρχίας Σιζουόκα, κατέρρευσε από ασθένεια λόγω υψομέτρου κοντά στον 8ο σταθμό. Ένας άλλος ορειβάτης ειδοποίησε τις αρχές στις 26 Απριλίου, στις 12:50 το μεσημέρι, με αποτέλεσμα ο νεαρός να μεταφερθεί με φορείο στον 5ο σταθμό. Η επίσημη περίοδος αναρρίχησης στο Φούτζι ξεκινά κάθε χρόνο την 1η Ιουλίου και διαρκεί έως τον Σεπτέμβριο. Οι αρχές προειδοποιούν συστηματικά για τους κινδύνους θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού κατά την ανάβαση εκτός αυτής της περιόδου, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών και της έλλειψης υποδομών ασφάλειας.

Το όρος Φούτζι δέχεται πάνω από 200.000 επισκέπτες ετησίως, με τις τοπικές αρχές να προχωρούν το τελευταίο διάστημα σε σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του υπερτουρισμού. Από το φετινό καλοκαίρι, επιβάλλεται τέλος εισόδου ύψους περίπου €24,40 και στα τέσσερα κύρια μονοπάτια προς την κορυφή (Yoshida, Fujinomiya, Subashiri και Gotemba), με στόχο τη μείωση της υπερφόρτωσης και την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, τεράστιο φράγμα ύψους 2,5 μέτρων κατασκευάστηκε σε γνωστό φωτογραφικό σημείο στην πόλη Fujikawaguchiko, προκειμένου να αποτραπεί η προσέλευση τουριστών που παραβίαζαν τους κανόνες και μόλυναν την περιοχή με σκουπίδια. Το σημείο ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές, καθώς προσέφερε πανοραμική θέα του ηφαιστείου με φόντο γνωστή αλυσίδα καταστημάτων. Οι ιαπωνικές αρχές, σε δηλώσεις τους, εξέφρασαν τη λύπη τους για το γεγονός ότι «αναγκάστηκαν να λάβουν αυτά τα μέτρα» εξαιτίας της απρεπούς συμπεριφοράς μερίδας τουριστών.

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει φέτος ιστορικά υψηλά ποσοστά τουριστικής προσέλευσης, με πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες τον Μάρτιο του 2024 – αριθμός ρεκόρ για τη χώρα. Ωστόσο, η πίεση σε φυσικά και πολιτιστικά τοπόσημα, όπως το Φούτζι ή η συνοικία των γκέισα στο Κιότο, έχει οδηγήσει σε απαγορεύσεις πρόσβασης και νέες ρυθμίσεις, που σκοπεύουν να διασφαλίσουν την ισορροπία ανάμεσα στον τουρισμό και τον σεβασμό στον τόπο.

Will the new infamous black tarp be effective in blocking tourists taking pictures of Lawson and Mt. Fuji? Morning news investigates: https://t.co/0mDc9baj8Y pic.twitter.com/sKIzUWkXTM

— Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) May 21, 2024