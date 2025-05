Συμμαχία προθύμων – Μητσοτάκης: Η Ρωσία να αποδεχθεί άνευ όρων εκεχειρία 30 ημερών

Σε μια κρίσιμη στιγμή για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε υψηλού επιπέδου τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων», η οποία συνεδρίασε υπό την πρωτοβουλία του Εμανουέλ Μακρόν και του Κιρ Στάρμερ από το Κίεβο, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα στη Ρωσία για την ανάγκη άμεσης και άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 30 ημερών. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία και προσυπέγραψε τη διεθνή έκκληση για μια ουσιαστική εκεχειρία, η οποία θα λειτουργήσει ως αφετηρία για βιώσιμες και δίκαιες ειρηνευτικές συνομιλίες. Σε ανάρτησή του στα αγγλικά, σημείωσε: «Ήταν χαρά μου να συμμετάσχω στην Πρωτοβουλία Ηγετών για την Ουκρανία. Είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρμοστεί άμεσα και χωρίς προϋποθέσεις μια 30ήμερη κατάπαυση του πυρός, ως πρώτο βήμα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

I was very glad to take part in the Leaders’ Call on Ukraine. We need an immediate and unconditional 30- day ceasefire, as a first step to a just and lasting peace agreement. pic.twitter.com/bxSpBJii0D

Το πρωί του Σαββάτου, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Πολωνίας βρέθηκαν στην ουκρανική πρωτεύουσα για να ενώσουν τη φωνή τους με εκείνη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και να καλέσουν τη Μόσχα σε μια πλήρη, άμεση και άνευ όρων εκεχειρία 30 ημερών. Η σύμπλευση Ευρώπης και ΗΠΑ ήταν ξεκάθαρη, με τη Γηραιά Ήπειρο να ενισχύεται από την πίεση που ασκεί πλέον και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η συγκεκριμένη χρονική επιλογή δεν ήταν τυχαία: η επίσκεψη των ηγετών στο Κίεβο πραγματοποιήθηκε μία μόλις ημέρα μετά τις φιέστες στη Μόσχα για την 80ή επέτειο από τη νίκη κατά του ναζισμού, παρουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν και ηγετών χωρών όπως η Κίνα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ρητά την υποστήριξή της στην πρόταση εκεχειρίας, τονίζοντας ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να κλιμακώσει τις κυρώσεις, εφόσον η Ρωσία απορρίψει την προσφορά. «Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Ρωσίας. Είμαστε έτοιμοι να εντείνουμε την πίεση, ακόμη και να προχωρήσουμε σε σκληρότερες κυρώσεις, αν η Μόσχα συνεχίσει τον πόλεμο», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ.

Οι τέσσερις Ευρωπαίοι ηγέτες που μετέβησαν στο Κίεβο εξέδωσαν κοινή δήλωση, στην οποία επαναλαμβάνουν την υποστήριξή τους στην πρόταση του Τραμπ και απαιτούν από τη Ρωσία να σταματήσει τις υπεκφυγές.

«Μαζί με τις ΗΠΑ, καλούμε τη Ρωσία να αποδεχθεί μια εκεχειρία 30 ημερών, χωρίς όρους, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», υπογράμμισαν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός: «Η Ρωσία παίζει με τον χρόνο, βάζει προσκόμματα και συνεχίζει την επιθετικότητά της. Αν δεν συμμορφωθεί, θα αντιμετωπίσει πολύ πιο σκληρές κυρώσεις», δήλωσε στα γαλλικά δίκτυα TF1 και LCI, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του με τρένο από την Πολωνία στο Κίεβο.

