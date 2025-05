Ολοκαύτωμα: Πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μάργκοτ Φριντλέντερ

Έσβησε χθες το βράδυ, σε ηλικία 103 ετών, η Μάργκοτ Φριντλέντερ, μια από τις πιο σπουδαίες και εμβληματικές μορφές του αγώνα για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του Ολοκαυτώματος. Η γυναίκα που επέζησε του ναζιστικού τρόμου, αφιέρωσε τη ζωή της στη μαρτυρία και στην αφύπνιση των νέων απέναντι στο μίσος και τη λήθη. Γεννημένη το 1921 στο Βερολίνο, σε εβραϊκή οικογένεια, η Μάργκοτ βίωσε από παιδί το σκοτάδι του εθνικοσοσιαλισμού. Η μητέρα της και ο αδελφός της εξοντώθηκαν στο Άουσβιτς. Η ίδια συνελήφθη και στάλθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Τερεζίν, στην Τσεχία. Επέζησε – όπως και ο μέλλων σύζυγός της – και μετά τον πόλεμο μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας πίσω της τα ερείπια ενός κόσμου που γνώρισε τη βαρβαρότητα.

Κι όμως, το 2010, στα 88 της χρόνια, επέστρεψε στο Βερολίνο. Παρά τις ενστάσεις φίλων και συγγενών, αποφάσισε να γυρίσει στον τόπο του τραύματος, όχι για να τον εκδικηθεί, αλλά για να διδάξει. «Ήρθα για να σας μιλήσω και να σας απλώσω το χέρι», απαντούσε σε όσους απορούσαν για την απόφασή της. «Επειδή ήθελα να είστε οι αυτόπτες μάρτυρες της εποχής που εμείς πια δεν μπορούμε να είμαστε». Η αποστολή της δεν ήταν απλώς να θυμίζει, αλλά να μεταγγίζει νόημα. Σε κάθε της παρουσία σε σχολεία, σε κάθε ομιλία, τόνιζε: «Να είστε άνθρωποι. Δεν υπάρχει εβραϊκό, χριστιανικό ή μουσουλμανικό αίμα. Υπάρχει μόνο ανθρώπινο αίμα». Οι λέξεις της έγιναν σύμβολο, μια πυξίδα ανθρωπιάς για τις επόμενες γενιές.

