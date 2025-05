Ινδία – Πακιστάν: Ο Τραμπ ανακοίνωσε εκεχειρία

Σε μια αιφνιδιαστική αλλά ελπιδοφόρα εξέλιξη, η Ινδία και το Πακιστάν προχώρησαν σε πλήρη και άμεση κατάπαυση του πυρός, ύστερα από εντατικές διπλωματικές διαβουλεύσεις με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ανακοίνωση έκανε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social. «Ύστερα από μια μακρά και απαιτητική νύχτα διαπραγματεύσεων, με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι Ινδία και Πακιστάν κατέληξαν σε συμφωνία για άμεση και πλήρη εκεχειρία. Συγχαρητήρια και στις δύο χώρες για την επίδειξη λογικής και διορατικότητας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός ηγέτης.

Η κλιμάκωση των στρατιωτικών συγκρούσεων τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα σε δύο πυρηνικά οπλισμένες δυνάμεις προκάλεσε έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Οι εκατέρωθεν επιθέσεις είχαν δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα παγκόσμιου συναγερμού, ωθώντας τις ΗΠΑ να αναλάβουν αποφασιστικό ρόλο αποκλιμάκωσης. Στις 15:30 ώρα Ελλάδος, οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της Ινδίας αναμένεται να προβούν σε επίσημες δηλώσεις σχετικά με τη συμφωνία, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματα.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση Τραμπ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαίωσε την κατάπαυση του πυρός και αναφέρθηκε στις εντατικές επαφές που προηγήθηκαν. Όπως τόνισε, τόσο ο ίδιος όσο και ο αντιπρόεδρος Βανς επικοινώνησαν το τελευταίο 48ωρο με κορυφαίους αξιωματούχους των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων των πρωθυπουργών Ναρέντρα Μόντι και Σαχμπάζ Σαρίφ, αλλά και των υπουργών και αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων. «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η Ινδία και το Πακιστάν συμφώνησαν να παγώσουν τις συγκρούσεις και να ξεκινήσουν διάλογο επί ευρύτερων ζητημάτων σε ουδέτερο έδαφος. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στους ηγέτες των δύο κρατών για την επιλογή της ειρήνης και της σταθερότητας», ανέφερε ο Ρούμπιο.

Την ίδια γραμμή υιοθέτησε και το Πακιστάν, με τον υπουργό Εξωτερικών Ισάκ Νταρ να επιβεβαιώνει πως η εκεχειρία τίθεται σε ισχύ «αμέσως». Σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), ο Νταρ σημείωσε ότι το Πακιστάν παραμένει προσηλωμένο στη διατήρηση της ειρήνης και της περιφερειακής ασφάλειας, χωρίς ωστόσο να παραχωρεί το ελάχιστο ως προς την κυριαρχία και την εδαφική του ακεραιότητα.

