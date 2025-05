Ινδία – Πακιστάν: Εκρήξεις και drone στο Κασμίρ μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ

Λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ινδία και Πακιστάν, η ένταση αναζωπυρώνεται. Σύμφωνα με πηγή της ινδικής κυβέρνησης που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, το Πακιστάν φέρεται να παραβίασε τη συμφωνία το βράδυ του Σαββάτου, οδηγώντας ξανά τα σύνορα των δύο κρατών στα πρόθυρα επικίνδυνης κλιμάκωσης. Στην πόλη Σριναγκάρ, τη μεγαλύτερη του ινδικού Κασμίρ, σημειώθηκαν αλλεπάλληλες ισχυρές εκρήξεις, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι από την περιοχή. Ταυτόχρονα, καταγράφηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, εντείνοντας την ανησυχία των κατοίκων. «Τι στο καλό συνέβη με την εκεχειρία; Εκρήξεις ακούγονται σε όλη τη Σριναγκάρ», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο πρωθυπουργός του ινδικού Κασμίρ, Ομάρ Αμπντουλάχ, επιβεβαιώνοντας το γεγονός.

Μέχρι στιγμής, καμία από τις δύο κυβερνήσεις δεν έχει προβεί σε επίσημο σχολιασμό των τελευταίων γεγονότων. Η σιωπή αυτή, ωστόσο, δεν μειώνει την ένταση που επικρατεί στα σύνορα και εντείνει την αβεβαιότητα για το αν η εκεχειρία μπορεί να παραμείνει ενεργή. Νωρίτερα το Σάββατο, το Reuters μετέδωσε ότι η πόλη Τζαμού, κοντά στη γραμμή ελέγχου, έγινε στόχος επιθέσεων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), μόλις λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της εκεχειρίας. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν εκρήξεις και φλεγόμενα αντικείμενα στον ουρανό, ενώ κατοικίες και υποδομές τέθηκαν σε επιφυλακή. Δυτικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται σκόπιμες διακοπές ηλεκτροδότησης στην ευρύτερη περιοχή, ενδεχομένως ως μέτρο προετοιμασίας για την περίπτωση περαιτέρω συγκρούσεων ή επιχειρησιακής απάντησης.

This is no ceasefire. The air defence units in the middle of Srinagar just opened up. pic.twitter.com/HjRh2V3iNW

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 10, 2025