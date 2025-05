Αναλύτρια λιποθύμησε στον “αέρα”: Γιατί τα social “έκραξαν” τον παρουσιαστή

Ένα απρόσμενο και ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής Fox News @ Night, όταν η Camryn Kinsey, πρώην στέλεχος της κυβέρνησης Τραμπ και προσκεκλημένη σχολιάστρια, κατέρρευσε αιφνιδίως την ώρα που μιλούσε ζωντανά στον αέρα. Η Kinsey είχε κληθεί να τοποθετηθεί για τις πολιτικές αποκλίσεις ανάμεσα στον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ και τον πρώην πρόεδρο Τραμπ. Ενώ απαντούσε στον δημοσιογράφο Jonathan Hunt, άρχισε να δυσκολεύεται στην εκφορά του λόγου. Με τα λόγια της να γίνονται ασαφή και με εμφανή σύγχυση, ψέλλισε: «Η ιδεολογία είναι εκεί που… Δεν έχει να κάνει με, εεε…», προτού σωριαστεί ξαφνικά στο πλάι, μπροστά στις κάμερες. Η εικόνα της πτώσης της Kinsey σόκαρε τον παρουσιαστή, που έμεινε για μερικά δευτερόλεπτα αποσβολωμένος. Ένα μέλος της παραγωγής έσπευσε αμέσως κοντά της, ενώ ο Hunt, εμφανώς ταραγμένος, ψέλλισε «Ω, Θεέ μου!» και στη συνέχεια προσπάθησε να επαναφέρει την ψυχραιμία του, ενημερώνοντας το κοινό πως θα προχωρήσουν προσωρινά σε αλλαγή σκηνικού.

«Θα φωνάξουμε κάποιον να βοηθήσει την Camryn… εμμ… ας συνδεθούμε με τη Lydia, όσο την φροντίζουν», είπε πριν περάσει σε διαφημιστικό διάλειμμα, με εμφανή αμηχανία και ένταση στη φωνή του. Μετά την επιστροφή από τις διαφημίσεις, ο Hunt διαβεβαίωσε το κοινό ότι η Kinsey βρισκόταν υπό ιατρική παρακολούθηση και ήταν εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με επίσημη τοποθέτηση του Fox News, αμέσως μετά το περιστατικό ειδοποιήθηκαν διασώστες, οι οποίοι την εξέτασαν επιτόπου και έκριναν πως δεν συντρέχει σοβαρός λόγος ανησυχίας. «Χαιρόμαστε που είναι ήδη καλύτερα και της ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος του καναλιού, χωρίς να προσδιορίσει την αιτία της λιποθυμίας.

Το περιστατικό προκάλεσε πλημμυρίδα αντιδράσεων στο διαδίκτυο, κυρίως στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), με αρκετούς χρήστες να εκφράζουν την ανησυχία τους για την υγεία της Kinsey. «Η Camryn Kinsey του Fox News μόλις λιποθύμησε ζωντανά στον αέρα», έγραψε ένας χρήστης. «Ανεξαρτήτως πολιτικών θέσεων, ελπίζω να είναι καλά. Είναι επαγγελματίας», πρόσθεσε κάποιος άλλος. Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι αιχμές για τη στάση του παρουσιαστή. Πολλοί σχολίασαν αρνητικά το γεγονός ότι ο Hunt δεν σηκώθηκε αμέσως να τη βοηθήσει, αλλά προτίμησε να συνεχίσει την εκπομπή.

«Γιατί η πρώτη αντίδρασή του δεν ήταν να τρέξει κοντά της;», διερωτήθηκε κάποιος, με άλλους να συμφωνούν, τονίζοντας ότι «το ένστικτο σε μια τέτοια στιγμή πρέπει να είναι η ανθρώπινη ανταπόκριση, όχι η τηλεοπτική ροή». Άλλοι χρήστες πάντως υπερασπίστηκαν τον δημοσιογράφο, επισημαίνοντας ότι μετά το διάλειμμα, ενημέρωσε εγκαίρως το κοινό για την κατάσταση της καλεσμένης και τήρησε το τηλεοπτικό πρωτόκολλο. Η Kinsey, νωρίτερα μέσα στη μέρα, είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο ένα αισιόδοξο μήνυμα για τον νέο Πάπα, δείχνοντας να βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

🔥🚨BREAKING: Political commentator Camryn Kinsey just fainted live on Fox News, I am praying that she is ok. pic.twitter.com/fDeV3rwxGt

— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) May 9, 2025